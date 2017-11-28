西非布國55公頃太陽能發電廠　將投入再生能源發展

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 西非最大太陽能發電廠即將在法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和布吉納法索總統卡博雷 (Roch Marc Christian Kaboré) 的見證下，正式揭牌。

據《法新社》報導，位於布吉納法索首都瓦加杜古(Ouagadougou)西南方二十多公里距離的「Zagtouli發電廠」，在55公頃的土地面積用一片為260瓦(W)太陽能板、建置近13萬片的太陽能農場，預計生產33百萬瓦(MW)的電量。

法媒《觀點報》報導，Zagtouli太陽能發電廠是由法國發展署(Agence française de développement)出資2,250萬歐元與歐盟2,500萬歐元共同資助建造，將會是國內建造再生能源發電廠的第一座發電廠。未來，在其他兩個地區Koudougou與Kaya將會再建造二座太陽能發電廠加入供電行列。

綜合外媒報導，負責建造此發電廠的Stéphane Nosserau表示，這個太陽能電廠已經試營運六個星期，總計發出14MW電量，預計在下個(12)月達到最高總發電量33MW，未來朝著50MW的產量邁進。

主管Saidou Nana表示，這座電廠可望提供人們更多的能源，預計每年可注入56兆瓦(GW)予國營電力公司（SONABEL），也就是現有燃油電廠的5%產量。

國營電力公司開發部主任Daniel Sermé表示，太陽能發電廠一旦啟用，每度電費約45西非法郎(CFA)，約2.46元新台幣，比起火力發電廠的每度145西非法郎、約7.92元新台幣便宜三分之一。Daniel Sermé進一步表示，首座再生能源發電廠可望為國營電力公司培訓太陽能發電專家並創造就業機會，他也將成為再生能源發展基礎，以提供更穩定的能源。

布國預計在2030年前以太陽能電力供應國內30%的電力需求，相當於每天、每平方公尺、每小時使用5.5KW的電力，這將有助於填補從鄰近國加納與象牙海岸進口的電力。