香格里拉台南遠東國際大飯店與台南家扶兒童共度聖誕點燈之夜

年終將至，大家殷殷期盼的聖誕節即將到臨。 香格里拉台南遠東國際大飯店以歐洲聖誕傳統的”胡桃鉗”作為主題，打造童話般的「胡桃鉗奇幻耶誕之旅」。今晚 ( 11 月 24 日 ) 「愛與希望」聖誕樹點燈儀式，由飯店總經理凱德曼 (Ross Miles-Cadman) 協同台南市政府民政局陳宗彥局長、台南市政府觀光旅遊局林國華副局長、台南北家扶中心莊淑惠主任與南家扶李保良主任、以及台南大遠百店長許俊明經理，攜手家扶兒童點亮全台南室內最高的 20 呎聖誕樹！ 今晚活動，由台南市體育總會體操委員會的大小朋友們，以展現身段的力與美的精采表演，宛如聖誕精靈般為晚會揭開序幕；還有台南市南門教會24位活潑可愛的小朋友們獻上聖誕組曲報佳音；活動壓軸，更是邀請到榮獲國際街舞大賽的OA Studio以熱力四射的舞曲表演，為現場嘉賓及家扶中心兒童帶來一場溫馨又充滿祝福聖誕點燈儀式，共度溫馨的聖誕點燈之夜！

飯店各部門認養家扶兒童長達九年，以實際行動實踐關懷在地兒童

飯店總經理凱德曼(Ross Miles-Cadman)表示：「聖誕節是一個分享愛與關懷的溫馨節慶，飯店多年致力社會企業責任關懷在地弱勢家庭與孩童，更舉辦城市地標登高公益賽事，廣邀各界共襄盛舉，將愛傳遞下去。」香格里拉台南遠東國際大飯店自2009年開幕至今，長期為需要幫助的兒童共盡心力，積極實踐企業社會責任。懷抱對台南在地的關懷與使命感，連續第九年加入台南家扶中心認養家庭的行列，飯店各部門各認養一位家扶中心的兒童，部門成員過年過節期間寫上鼓勵卡片及小禮物，偶爾舉辦活動邀請他們共襄盛舉，希望透過多元的關懷方式，能啟發他們的未來更多可能。而今年亦為長期認養的家扶兒童準備精美的聖誕禮物，希望在聖誕節這個充滿愛與希望的節日裡，讓這些孩童們感受到關愛，進而在未來也能懂得於付出，回饋給需要幫助的人。

歐洲聖誕傳統代表「胡桃鉗」原汁原味呈現，歐風聖誕氛圍濃厚成為府城拍照新踩點

在歐美，各大劇院紛紛在聖誕期間演出胡桃鉗，已被視為國外聖誕節傳統活動之一，香格里拉酒店集團為全球知名國際飯店品牌，今年再度展現國際視角，以傳統聖誕節「胡桃鉗」為主題，打造「胡桃鉗奇幻耶誕之旅」，將國外經典芭蕾舞劇中的胡桃鉗場景移植至挑高壯闊的飯店大廳，不僅完美呈現歐美耶誕過節的溫馨氛圍，讓人恍如置身於歐洲外，大廳土耳其水幕流水潺潺聲，更是帶來一股聖誕節獨一無二的平和感！而立於聖誕樹前，那一對金光閃耀麋鹿及雪橇的造景組合更令人不禁聯想起芬蘭的聖誕老人村，穿越一片白皚皚的針葉林上空。小朋友可坐在雪橇上拍照大呼過癮，一家人則是樹前溫馨留影，成為府城聖誕節期間最熱門的拍照新踩點！飯店各餐廳也同時穿裝上聖誕裝飾，處處洋溢著溫馨歡愉的聖誕氛圍，不禁讓人拍照魂大爆發，一進入飯店就欲罷不能，走到哪就拍到哪！