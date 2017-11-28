不到1美元的人工肌肉  機器人也能變大力士

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）哈佛懷斯研究所(Harvard's Wyss Institute)和麻省理工學院的計算機科學與人工智慧實驗室(CSAIL)昨(27)日宣布，他們製造出強壯的「人工肌肉」，不僅伸縮自如，還可以舉起大於它們重量1,000倍的物品。

美媒Quartz報導，過去，科學家們喜歡將僵硬、堅固的機械，設計成柔軟、有彈性、能迎合人類活動、模仿真實器官運作的機器人，也確保機器人損壞或倒下時不會壓傷人類，但這也犧牲了機械物體的強度，限縮了用途。

近日，研究人員開發人工肌肉，利用水壓或氣壓即可舉起或移動比自己還重1,000倍的物體，讓這些具延展性的機器人有更多力量。

這些人工肌肉是由簡單的金屬或塑膠「骨骼」組成，裡面充填空氣或液體，再用塑膠或布料「皮膚」密封而成。當肌肉運作、拉起時，皮膚內就會形成真空；而當肌肉鬆弛後，真空狀態就會被釋放。

若以不同方式摺疊骨骼，真空狀態就能創造張力、促發動作，控制肌肉朝不同方向伸展。這中間完全無須其他電源或人類控制以引導肌肉運動，只靠骨骼的形狀和組成就能完成。

人工肌肉能隨意摺疊、伸展，並舉起超重物體。(影片來源：取自懷斯研究所)

研究的第一作者Shuguang Li表示，「其中一個關鍵就是這些肌肉是電腦程式控制的，程式控制骨骼怎麼摺疊，也決定了整體肌肉和架構如何移動。」

這些肌肉不僅可以多方向移動，還擁有強大的彈性。相較於哺乳動物的肌肉，人工肌肉可以在每一單位面積上創造多6倍的力量，例如2.6公克的肌肉可以舉起3公斤的物品，相當於一隻野鴨可以舉起一輛車的重量。

共同研究者、哈佛大學的工程與應用科學教授Rob Wood表示，「既然我們創造出這種與自然肌肉類似的促動結構，便可以開始想像，如何賦予機器人所有不同的任務。」

懷斯研究所的工程師Daniel Vogt在聲明中表示，「以真空為底的肌肉較不容易破裂、失敗或損壞，而且在運作時不會延展，所以可以融入到人類身上緊密接合的機械部份。」

此外，人工肌肉也能製作成各種大小，小至幾公釐、大至幾公尺都有，這也表示這類人工肌肉能運用在各種不同狀況，例如微型手術工具、 穿戴式外骨骼機器人、可變動建築、用於研究或建造工程的深海操縱儀器等。

而由於肌肉結構可以透過變形的水壓或空氣壓力摺疊、移動，就代表機器人能在人類周圍安全運作著的願望，可望在不久的將來實現。

而這類人工肌肉的成本也非常便宜，因為它們只用水和空氣做成，研究人員表示，一支簡單的肌肉可以在10分鐘左右完成，且成本不到1美元。(當然，其他內部材料如真空或用來改變肌肉壓力的素材仍需要其他費用)