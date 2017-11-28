台北晶華酒店邀請世大運代言人「熊讚」擔任點燈嘉賓

聖誕佳節即將來臨，一棵棵應景的聖誕樹與繽紛佈置滿佈街道、熱鬧繽紛的節慶氛圍籠罩大地，人們總在這個時節懷抱著感恩的心情，倒數著新年的來臨。台北晶華酒店也遵循著延續了25年的慣例，在中庭搭建起全台五星級酒店室內最高的聖誕樹，並 邀請到世大運最佳代言人 --- 熊讚 (Bravo) 擔任此次點燈佳賓， 與晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮、台北晶華酒店董事總經理吳偉正， 共同進行聖誕樹點燈儀式，點亮這棵璀璨繽紛 聖誕樹的同時，也宣布年度慈善活動 「我想變成你— 心靈導師」計畫正式開跑 。

位於台北晶華酒店一樓中庭的聖誕樹，總高近15公尺，挑高三層樓，樹上滿綴著27,000顆LED燈泡、1,700個繽紛蝴蝶結、2,000顆閃爍金銀球、1,500個金松果以及1,500朵聖誕紅。歐式經典的綠色榭寄生葉片中所散發的繽紛光芒，搭配數個繫金色緞帶高掛天空的造型禮物盒，傳遞著「愛‧分享」的聖誕主題。這顆美麗的聖誕樹已有多年的歷史，每年到了11月，它總是矗立在酒店中庭、陪伴著大家感受溫馨華麗的聖誕氛圍，支持晶華的民眾們每一年總不忘要回來這裡與這棵別具意義的華麗聖誕樹拍張照，為自己與親友留下成長的印記。

年年舉辦的聖誕樹點燈活動，是各界期盼的年度盛事，晶華酒店自開幕第三年起、便開始了這隆重的點燈儀式，今年已經邁入第25個年頭，各界嘉賓與酒店員工們齊聚一堂、懷著感恩祈福的心情，共同點亮祝福與希望。為表達對於各界的感恩與回饋，點燈儀式總是會配合慈善公益活動一起進行，今年晶華與集團旗下的風格商旅--捷絲旅聯手，為國內外偏鄉的小朋友規劃出「我想變成你--心靈導師」活動，邀請到各行各業中的菁英代表人物親自與小朋友茶敘面談、分享人生經驗，除了希望能夠激發小朋友的夢想、鼓勵他們向上之外，也期待透過這個活動讓小朋友感受到關愛及溫暖，為佳節增添感恩及溫馨的氛圍。