台北寒舍艾美酒店「璀璨歲末・年終盛典」尾牙春酒專案

Cheers！敲響玻璃杯的清透樂章，於歲末年初之際，慶祝一年來的豐碩績效！台北寒舍艾美酒店自2017/12/1(五)起至2018/3/31(六)平日週一至週五於宴會廳推出尾牙春酒專案，為滿足多元聚餐需求，特別提供中式桌席與自助饗宴兩種形式，由寒舍艾美中餐行政主廚吳銘儒精心呈獻之中式佳餚，每桌NT$21,800+ 10%或NT$23,800+ 10%；此外亦提供融合東西方美饌的自助饗宴，每位NT$1,800+ 10%。一年一度的璀璨盛宴，席間為賓客們準備金牌台灣啤酒、軟性飲料無限暢飲，更隨桌附贈精選紅酒，此外亦提供派對玩具、情境花藝、舞台與燈光音響設備等，在美食佳釀與環繞現代藝術的空間襯點下，舉杯祝福共同奮鬥的夥伴們，以優雅姿態昂首未來，期許來年再次創造耀眼佳績！為感謝賓客支持，訂席達10桌以上即贈送探索廚房餐券，詳情或預訂請洽(02)6622-8000轉宴會業務部或請至www.lemeridien-taipei.com。
東西百匯齊聚 獨具品味的宴會風尚
台北寒舍艾美酒店以當代藝術策展概念為基礎，將藝術品融合於酒店的空間與環境中，以近七百件跨媒材的藝術創作，打造大器摩登的室內空間，令賓主盡享風格獨具的宴會氛圍。大受名人喜愛的3樓宴會廳，挑高五米的天花板綴點波浪狀的水晶，展現華麗與磅礡氣勢，為歲末歡聚的場地首選！2017年尾牙春酒專案特別推出每桌NT$23,800+10%的中式精選桌宴，每桌12位，最低保證桌數15桌起，並有兩款菜單供賓客選擇，豐富菜色包含干貝海底椰燉花膠雞盅、羊肚菌松茸黃玉參燉雞盅、翡翠美極脆椒明蝦、台式煎封龍虎斑鮮露、燒賣釀花菇魚膠時蔬、海皇蟹肉魚卵芝麻拌飯、哈根達斯冰淇淋伴黃金松露卷等海陸佳餚。
為滿足璀璨歲末多樣聚餐需求，擁有大片落地窗的2樓多功能宴會廳推出每桌NT$21,800+10%的中式精選桌宴，每桌12位，最低保證桌數3桌起，同步獻上兩款菜單，包含明太子焗烤北海道扇貝、養生瑪卡花膠一品佛跳牆、泰式檸檬蒸石斑魚、漁港海鮮薑黃葡汁飯、燒烤威士忌帶骨豬里肌排、楊枝甘露蜜伴箔金芋泥流沙包等，以舌尖享受獲得歡欣滿足，舉杯向夥伴們致上感謝之意吧！
想要一次滿足東西方料理味蕾的賓客，寒舍艾美也為您提供自助饗宴的聚會模式，每位新台幣$1,800+ 10%，每桌10位，最低保證40位，席間料理完美呈現多國烹調手法，以驚豔口腹之姿留下難忘回憶！賓客凡預訂宴會廳尾牙春酒任一專案，皆可享有以下內容：席間果汁、汽水、金牌台灣啤酒無限暢飲；每桌贈送精選紅酒2瓶；免費提供接待桌、舞台、舞板、摸彩箱、應景裝飾及派對玩具；提供迎賓情境燈光、音響、LCD投影設備…等，讓您輕鬆以優雅姿態昂首未來，創造來年絢爛的耀眼光芒。