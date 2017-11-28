台北寒舍艾美酒店「璀璨歲末・年終盛典」尾牙春酒專案

Cheers！敲響玻璃杯的清透樂章，於歲末年初之際，慶祝一年來的豐碩績效！ 台北寒舍艾美酒店自 2017/12/1( 五 ) 起至 2018 /3/31( 六 ) 平日週一至週五於宴會廳推出尾牙春酒專案 ，為滿足多元聚餐需求，特別提供中式桌席與自助饗宴兩種形式，由 寒舍艾美中餐行政主廚吳銘儒精心呈獻之中式佳餚，每桌 NT$21,800+ 10% 或 NT$ 23,800 + 10% ；此外亦提供融合東西方美饌的自助饗宴，每位 NT$1,800+ 10% 。一年一度的璀璨盛宴， 席間為賓客們準備金牌台灣啤酒、軟性飲料無限暢飲，更隨桌附贈精選紅酒，此外亦提供派對玩具、情境花藝、舞台與燈光音響設備等 ，在美食佳釀與環繞現代藝術的空間襯點下，舉杯祝福共同奮鬥的夥伴們，以優雅姿態昂首未來，期許來年再次創造耀眼佳績！ 為感謝賓客支持，訂席達 10 桌以上即贈送探索廚房餐券 ，詳情或預訂請洽(02)6622-8000轉宴會業務部或請至www.lemeridien-taipei.com。

東西百匯齊聚 獨具品味的宴會風尚

台北寒舍艾美酒店以當代藝術策展概念為基礎，將藝術品融合於酒店的空間與環境中，以近七百件跨媒材的藝術創作，打造大器摩登的室內空間，令賓主盡享風格獨具的宴會氛圍。大受名人喜愛的3樓宴會廳，挑高五米的天花板綴點波浪狀的水晶，展現華麗與磅礡氣勢，為歲末歡聚的場地首選！ 2017 年尾牙春酒專案特別推出每桌 NT$23,800+10% 的中式精選桌宴，每桌 12 位，最低保證桌數 15 桌起 ，並有兩款菜單供賓客選擇，豐富菜色包含干貝海底椰燉花膠雞盅、羊肚菌松茸黃玉參燉雞盅、翡翠美極脆椒明蝦、台式煎封龍虎斑鮮露、燒賣釀花菇魚膠時蔬、海皇蟹肉魚卵芝麻拌飯、哈根達斯冰淇淋伴黃金松露卷等海陸佳餚。

為滿足璀璨歲末多樣聚餐需求，擁有大片落地窗的2樓多功能宴會廳推出 每桌 NT$21,800+10% 的中式精選桌宴，每桌 12 位，最低保證桌數 3 桌起 ，同步獻上兩款菜單，包含明太子焗烤北海道扇貝、養生瑪卡花膠一品佛跳牆、泰式檸檬蒸石斑魚、漁港海鮮薑黃葡汁飯、燒烤威士忌帶骨豬里肌排、楊枝甘露蜜伴箔金芋泥流沙包等，以舌尖享受獲得歡欣滿足，舉杯向夥伴們致上感謝之意吧！