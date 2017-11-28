迎接2017新北歡樂耶誕城 Mega 50同步推出【新北歲末饗宴】  

歲末年終，全台最夯的「2017新北歡樂耶誕城」即將展開！位於板橋大遠百旁、新北最高景觀餐廳「Mega 50餐飲及宴會」，佔地利之便，可將市府廣場的聲光美景盡收眼底！為迎接今年預期爆量的參觀人潮，Mega 50旗下三間餐廳優秀的餐飲團隊，特別以新北優質食材為主題，與耶誕城同步於11月24日至2018年1月1日推出「新北歲末饗宴」，琳瑯滿目的各款佳餚與酒飲，保證讓遊客吃喝盡興，以美食註記美好時光！欲洽詳情或訂位，請電專線(02)7705-9723。

被譽為「亞洲十大耶誕慶典」的新北歡樂耶誕城，去年活動期間，締造破往年紀錄的430萬參觀人次。身為新北唯一國際五星的「Mega 50餐飲及宴會」，開幕屆滿一年之際，決定共襄盛舉，並與中華民國全國漁會和新北區農產公司合作，集結新北特色食材之大成，所屬三間餐廳皆有精采之作！像是「望月樓」粵菜餐廳端出貢寮鮑海味一品煲、鐵觀音煙燻淡水白鯧、有機芥蘭啫啫瑞芳小卷…等，色味誘人！「Asia 49亞洲料理及酒廊」則匯集南洋開趴必備的泰式釀蟹蓋、菲國霹靂蝦、咖哩鱸魚片，以及六款節慶特調─天使的祝福、紅色耶誕、糖果屋…等，讓來客吃喝不盡！「50樓Café自助餐廳」更加碼推出爐烤燉飯釀新北透抽卷、百香醋漬貢寮珍珠鮑、新北山藥燉烏骨雞湯、蜜糖金山地瓜…等，在地時鮮，豐美超值！