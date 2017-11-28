鍋物爭霸戰開打 台北凱撒海陸盛宴霸氣登場

節氣入冬，天氣漸冷，此時來上一鍋熱呼呼的火鍋祛寒暖身，溫心潤胃，可謂人生一大享受。台北凱撒大飯店的Checkers自助餐廳與王朝餐廳亦在此時貼心推出海陸極品鍋物，主打主廚秘製湯頭與嚴選安心食材，立即受到饕客的喜愛。冬天的序幕，就從一鍋鍋暖呼呼的火鍋開始！期盼在這個冷颼颼的季節，藉由溫暖鍋物與貼心供餐，帶給消費者更多不同風味鍋物的美好體驗。今年冬天就用台北凱撒精選的三款極品鍋物陪伴你度過這個冷颼颼的冬日吧！

Checkers餐廳首推「帝王酸菜白肉鍋」，主廚高志華特別使用古法秘製酸白菜，特殊乳酸獨家配方，自然發酵醃製，口感溫潤，讓即使是不愛吃酸菜白肉鍋的的民眾也會一吃上癮，本來就是酸菜白肉鍋控的更是非嚐不可；湯頭以豬大骨高湯加入當季螃蟹、白蝦與鮮蚵進行提味，經過6小時的慢火熬製，香氣濃郁，喝起來甘甜爽口。除了嚴選的五花肉片，更於午餐時段獻上有珍珠貝、鮮蝦組合的豪華海鮮盤，晚餐時段再霸氣加碼鮮蚵、帝王蟹腳等頂級食材，讓樸實的酸菜白肉鍋立即變身成奢華饗宴，體驗前所未有的超值美味，絕對是Checkers又一豎指推薦的經典之作！更多詳情，請洽台北凱撒Checkers自助餐廳訂位服務電話：02-2311-5150 #2237

擅長粵菜的台北凱撒王朝餐廳主廚陳俊賢則是推出兩款不同風味的港式火鍋，掌握食材特性、講究湯頭熬製，最適合秋冬溫補養生。「上湯鰱魚鍋 」結合廣式煲湯與台式鍋物，嚴選老母雞、豬大骨等主要食材大火燉煮數小時萃取出精華上湯略帶乳白色澤，不加任何調味料就能品嚐到湯頭原汁原味的濃郁鮮香，喝上幾口，便可明顯感受雙唇間微微的黏著感。選用足足五斤重的台灣大頭鰱魚頭裹粉酥炸後入鍋，皮酥肉質細緻鮮嫩，搭配自製的椒麻川丸子、選嚴山東大白菜、蛤蜊肉及鮮蝦，豐富配料一鍋讓人嚐盡海陸食材之鮮美；一鍋二吃的「甘鍋羊肉煲」不但暖身又滋補，改良廣東地區立冬後必吃的羊腩煲，嚴選澳洲小羔羊入鍋搭配主廚秘製醬料拌炒，上桌時香氣逼人，羊肉香鹹夠味。接著再加入羊骨及新鮮蔬菜小火慢熬的甘醇湯頭，將羊肉燉的軟嫩滑順，骨肉觸筷即離，不同吃法雙重享受，迷人風味不容錯過！凡二天前電話預訂王朝暖鍋，享售價8折之優惠，趁著此期間趕快請呼朋引伴一起享用！王朝餐廳訂位服務電話：02-2311-5150 #2331-2333