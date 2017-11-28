義美高志明的~「台灣新農業」狂想曲

「台灣新農業」狂想曲 (一) /高志明 2017.11.28

一、讓擁有農地、辛勤耕作、少用農藥的農民，有穩定的好收入、與尊嚴，

以永續台灣美麗環境、永保台灣優質農業用地。

二、政府應提供「足夠的工業區土地」，不要讓「無處可去、無奈的違章工

廠」之排放水，破壞優質的純農業環境。

三、政府應提供「足夠的廢棄物最終處置場」，不必讓「正當的工業廢棄

物」，四處租用農地低調掩埋，污染到農產品。

四、政府應幫忙農民穩定農產品的產銷、研發提升農產品的附加價值-----

讓農民以每分土地(293.4坪)的「農作物總收入價值」為考量，改變以

「農作物標的物價值」為考量的傳統認知。

若農民少用農藥後，出售「菜頭葉」的收益，高於「蘿蔔」；

那何必虛耗時間，等待蘿蔔的收成；二者兼俱，收益會更豐。

若農民少用農藥後，出售百香果、火龍果的同時，其外殼、或外皮，

能有附加價值，則農民收入可以增加，又可以幫忙處理農產品廢棄物；

農業用藥也減少；必然會是「一舉數得」！

五、政府應有計畫地再加強鼓勵種植「耗水量少」的農產品，以便撥出適度的

水資源，供給重要的高科技產業使用。

六、輔導農民生產農業廢棄物較少的農產品，並研究利用農產品廢棄物，萃取

高價值的「保健用成份」、或價值更高的「醫藥級成份」；除有利回饋

農民外，並可以減少農業廢棄物；更可以提升台灣農業的全球競爭力。

七、平均勞動力年齡最大、最缺工的農業，由於老農弱勢，聲量小，加上官府

認為「外籍農業勞工」管理不易，而屢屢被否決；這樣公平嗎？

每年引導少數年輕學子進農村見學，或返鄉耕作，是杯水車薪。

希望照顧台灣廣大土地的老農民，也能得到足夠的協助、與尊重！

八、政府可以再加強協助農民建構「網室栽培」的系統，因應未來全球氣候

變遷造成的極端耕作條件差異，穩定農產品產銷。

九、政府應協助農民建構「區域性、移動式」的「農產品乾燥系統」，以協助

農民因應雨季、或風颱來時的農產品乾燥，避免「黃麴毒素」類增加的

危害；此對「確保食安」也會有重大幫助。



十、期望政府維護「食安．農安．環安」的衛福部食藥署、農委會、環保署

長官，能體認行政團隊是一體，逐月檢討各項「環境用藥、動物用藥、

農業用藥」的使用，儘速訂定用藥規範、及殘留標準；能夠快速淘汰

殘毒重的用藥，加速導入毒性較低、對環境較為友善的用藥。

雞蛋芬普尼殘留標準的部會署間爭議，嚴重影響政府形象；就是一例。

十一、預定花費50億元，建築檢驗大樓、購買大批檢驗儀器的「前瞻計畫」，

根本無助於提升「確保食安」的能力；純屬浪費！

目前，只有行政院 賴清德院長有權阻止不必要的浪費。

十二、「食安五環」的政策方向，是對的；但不應該是金鋼鐵律，不得變動；

整合融入「環安．農安．食安 三安一體」概念，是絕對必要的！

目前「各部會署所有官員們，無人敢提出細節的修正意見」；

此種心理壓力，只有 蔡英文總統自行開口暗示或明示，才能解套。

以上狂想曲內容，若能有部分成真實現，也應該算是「功德一件」！

♬ ♪【編按：「台灣新農業」狂想曲 (一)，是義美食品高志明總經理，今天在個人臉書的推文】♬ ♪♬ ♪♬ ♪