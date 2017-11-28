日媒報導北韓將再射飛彈 日韓政府做出回應

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓又要發射飛彈？日本《共同通信社》今（28）日發表消息指出，日本政府在昨日監測到電波訊號，意味著北韓正在準備發射飛彈。內部人士稱，雖然沒有辦法判斷飛彈的種類，但是「最近幾天可能會發射」。由於這很可能是北韓人民軍冬季訓練的一部分，因此相關部門正在進行進一步分析。

本次監測到的電波訊號，可能是飛彈為了向地面回報位置而發出的訊號。另外，在發射也會試發訊號，以確認飛彈功能正常。不過，過去曾有過監測到訊號，但實際上沒有飛彈發射的情況。

對此，韓國政府做出回應。

韓國《東亞日報》報導，合同參謀本部盧財千（노재천）公關室長，在今日於首爾市龍山區韓國國防部大廈舉行的記者會中表示，對於《共同通信社》的報導，「合同參謀本部並不適合對日本媒體的報導進行具體確認」，但回應軍方在韓美互助下，會對北韓進行挑釁行為的可能性，進行密切的監視追蹤。

另外，面對記者提問日韓透過軍事情報協定的情報交換，盧財千表示不願多發表意見，而對於北韓是否有發射短程飛彈，他表示「軍方沒有那樣的資訊」。

日本政府對此也做出了回應。

日本《產經新聞》報導，日本官房長官菅義偉在今日上午記者會中表示，「我們一直十分關注相關情況，並且一直有在收集資料。更具體的內容我就不方便多談了」。此外，他也強調會和美韓密切地聯繫，加強對北韓的壓力，以迫使他們改變政策。另外，也會和中國以及俄國合作，確保日本的安全與和平。

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