推廣木球 外交部盼成為奧運項目

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）外交部與國際木球總會（International Woodball Federation）合辦的「外交盃木球聯誼賽」，將於本週六（12月2日）假台北護理健康大學運動場登場。外交部今日表示，希望將這項由台灣人發明的運動推廣成為奧林匹克運動會（Olympic Games）正式比賽項目。

這已是連續第六年外交部與國際木球總會合辦木球聯誼賽，外交部表示，往年有多國駐華使節及眷屬、外國商會代表、體育界代表以及外交部同仁組隊參賽，今年也不例外，估計將有百人共襄盛舉。

木球是翁明輝先生於1990年依照高爾夫球的概念研發而成的活動，具有簡單易學、男女老少咸宜，以及活動場地彈性等特點。目前全球已有44個國家陸續成立木球協會，每年辦理逾10場國際賽事。

木球於2008年正式被亞洲奧林匹克運動會（Olympic Council of Asia ）承認，成為每兩年舉行一次的亞洲沙灘運動會（Asian Beach Games）正式比賽項目之一。

外交部表示，國際木球總會現階段以申請加入「國際單項運動總會聯合會」為目標，使木球運動成為奧運正式比賽項目，將有助提升我國形象及國家知名度。