「文學少年少女讀劇行動」重現臺灣精神

國立臺灣文學館將於12月2日（六）下午2時整於本館一樓演講廳辦理「文學少年少女讀劇行動」，邀請國立臺南家齊高級中學、臺南市私立興國高級中學改編演出臺灣文學作品。本活動自由入場，歡迎民眾踴躍報名參加。

今年是臺文館邁入第14周年，館慶10月17日亦是「臺灣文化協會」成立紀念日。1921年，文協先輩們大力推動臺灣文化啟蒙運動，致力深耕臺灣文化的多元與豐富內涵。文化部有鑒於此，特地將10月17日訂為「臺灣文化日」，期許當代社會返本開新，以文學、歷史、音樂、電影、戲劇為媒介，繼承文協精神，擴展延伸文化多樣性，帶領民眾體認母土文化之美及臺灣精神。

興國高中讀劇學生。（國立臺灣文學館提供）

臺文館自10月起特地推出一系列活動，以全新方式來面對臺灣文化日議題，其中一大特色是以戲劇為主軸，邀請文學少年、少女與大眾共同參與，追憶96年前文化運動者的進步腳蹤，感念得來不易的民主自由。

「文學少年少女讀劇行動」是由高中生改編臺灣文學作品為讀劇劇本，並擔綱演出。國立臺南家齊高級中學改編張文環短篇小說〈閹雞〉，女主角月里的女性意識覺醒，反映當時的進步思想。臺南市私立興國高級中學改編簡國賢〈壁〉，藉由乞食一家的遭遇，反映當時社會貧富階級差距，以及追求公平正義的心聲。這兩位文壇先輩追求的文學精神，置於現代社會依然具有振聾發聵的借鏡效果。高中生的改編演出，也達到文學傳承與創新的目的，讓文學的心跳，代代薪傳，鼓動不已。