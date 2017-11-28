Google結合人工智慧  保護手機不再有人偷窺 

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）下週即將於加州長灘舉行的「資訊中立處理系統會議」上，Google研究員Hee Jung Ryu和Florian Schroff將展示一項新的人工智慧技術，從此不用再擔心有人從背後偷窺你的手機螢幕。

美媒Quartz報導，Hee Jung Ryu和Florian Schroff開發一項「電子螢幕保護裝置」，Google的Pixel手機運用前鏡頭和眼球偵測人工智慧技術，偵測是否有超過一個人在觀看螢幕。根據Ryu發佈的測試影片，當偷窺者靠近手機螢幕，保護裝置就會彈出相機並拍攝、辨識偷窺者畫面。

Ryu和Schroff宣稱這項功能在不同燈光和人體姿勢下都能運作，且在2毫秒內就能偵測出偷窺者，而且因為這項人工智慧直接就在手機上運作，不用再傳到電腦雲端，速度將更快速。

Google近年大力支持開發者結合人工智慧技術與Android系統手機及其他行動裝置，發佈一套機器學習框架的工具稱TensorFlow Lite，讓行動裝置本身就能執行機器深度學習。

而這也不是Google第一次利用眼球偵測技術有新發展，早在2003年他們就對「pay-per-gaze (注視付費)」的廣告收費形式申請專利。

不過眼球注視的技術具有隱私疑慮，研究人員發現在公眾場合閱讀私密訊息或看影片時，這項保護裝置也容易被開啟。

研究人員發佈的測試影片顯示當有人偷窺時，會立刻跳出相機畫面偵測偷窺者。(影片來源：Google研究人員Hee Jung Ryu)