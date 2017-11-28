哈利王子娶美國女星 刷新兩項王室記錄

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）英國哈利王子於英國時間周一（27）正式宣布和美國明星女友梅根馬克爾（Meghan Markle）的婚訊，並與未婚妻公開亮相接受大批媒體拍照，英國王室也在推特上證實小倆口早已訂婚。

33歲的英國哈利王子和36歲的未婚妻梅根馬克爾訂婚的消息早就傳的沸沸揚揚，今日他們終於公開證實已於月初時在倫敦訂婚，將於明年春天完婚，婚後將住在住在肯辛頓宮的「諾丁罕郡小別墅」（Nottingham Cottage），與兄嫂比鄰而居。英國皇室成員包含：女王伊莉莎白二世、王儲查爾斯和哥哥威廉王子及嫂嫂凱特王妃也發表聲明表示開心與祝福。

27日穿著藍色西裝的哈利王子（Prince Harry）和著白色外套的梅根馬克爾（Meghan Markle）手牽著手，在克萊倫斯宮（Clarence House）花園擺姿勢讓攝影記者拍照。離開時，哈利摟著未婚妻的腰，未婚妻則向攝影記者秀出訂婚鑽戒。該枚訂婚戒指是哈利王子親自設計的，裡面兩顆鑽石分別是來自母親的遺物黛安娜王妃和波札那鑽石。

未婚妻則向攝影記者秀出訂婚鑽戒。（美聯社）

小倆口的婚訊凸顯過去80年來王室改變及現代化的程度；過去英國王室從不接受成員與離過婚的人結婚，最有名的莫過於哈利王子的曾伯祖父─愛德華八世1936年為了迎娶美國離過婚的社交名媛而放棄王位，從此移居法國

而哈利王子的父親查爾斯王子在1996年與黛安娜王妃(Princess Diana)離婚，2005年與離過婚的卡蜜拉(Camilla Parker Bowles)再婚，但當時兩人無法在教堂成婚，且信仰基督教的女王也拒絕參加婚禮。

此外，梅根是個擁有多國血統的美國人，父親是荷蘭與愛爾蘭裔的美國人，母親為非裔美國人，哈利和梅根又再刷新紀錄─為英國王室注入非裔新血統。

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小倆口幸福對望。（美聯社）