「賽普勒斯的黑金」   角豆樹榮景再現！

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 賽普勒斯大學(Université de Chypre)與國家農業研究所(Institut national de recherche agricole)共同計畫至明(2018)年3月底前在全國各地種植4萬棵角豆樹，讓曾經到處可見的果樹，也是二十世紀初曾經是賽普勒斯出口量最豐富的農產品，榮景再現。

賽普勒斯大學校長、也是本計畫主持人Constantin Christophides向《法新社》(AFP)表示，在1900-1910年間，當時的角豆樹出口量為每年5萬噸，可稱是「賽普勒斯的黑金」。這是繼義大利與西班牙之後，角豆樹第三大出口國的歐洲國家。他甚至認為，當時有不少家庭是靠種植角豆樹才能支付孩子們的學費，只是隨著都市化與農村經濟轉型的關係，使得角豆生產逐漸式微。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir) 報導，賽普勒斯大學與國家農業研究所重啟角豆樹的種植計畫，旨在開發與創新在地美食、飲料與其他產品以增加經濟產值。Constantin Christophides說，以角豆果為基底的飲品或是幫助消化的腸胃藥等，相關研發測試都在進行中。而出席首批6,000棵角豆樹種植儀式的Maria Mikeli則說，角豆粉可以用來製作無麩質麵包。

據《Franceinfo》報導，新創公司的負責人也是參與本計畫的義工Evdokia Constantinou表示，自古以來，賽普勒斯各地都有種植角豆樹，如今，有些地方因為缺水而不見其生長。她表示，這是讓傳統重新活過來的好時機，更是豐富賽普勒斯這片土地與環境，更由於角豆樹耐旱耐火，也是用來對抗氣候變遷的好樹種。