繼「黑色星期五」瘋狂購物後   「樂捐星期二」公益來襲

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）時序慢慢進入了歲末，同時也是各大商業化節慶的到來，各種「低價、折扣」的訊息充斥在街道招牌與網路文宣，但今(28)天是一個很特別的日子，一個充滿感恩與惜福的日子。

美媒Quartz報導，每年在11月感恩節過後的星期二，就是美國的「樂捐星期二」(GivingTuesday)，這個於2012年才剛於紐約創立的節日，目的是透過社群媒體和眾人社會的力量，鼓勵民眾樂捐、並記得感恩與施捨，這在現今充滿假新聞、散播仇恨與悲傷言論的網路時代裡，是能帶來正面力量與價值的節日。

如同去(2016)年的做法一樣，今年Facebook和比爾暨梅琳達蓋茲基金會將在樂捐星期二當天，透過Facebook多元的慈善工具集結200萬美元的捐款給全美非營利組織。此外，他們也打算另外集資20萬英鎊給英國的非營利組織。

去年，全球民眾在樂捐星期二當天總計捐款了1億6,800萬美元，較2015年提升44%；數百萬人表示他們在這天也做了一些慈善小舉動。前兩年樂捐星期二的捐款紀錄都陸續破了「24小時內線上捐款給慈善團體最多金額」的金氏世界紀錄。

如果你也想參與，一般民眾在樂捐星期二當天可以做些什麼來響應呢？

1. 捐款給非營利組織

捐款是你可以實質支持某項理念或行動最有力的方式之一，許多非營利組織的大宗年度資金就仰賴這天和其他節日的捐款，用以維持一年中其他時間的營運與開銷。

如果不知道可以捐款給哪些團體，#GivingTuesday和一些線上捐款平台如Razoo合作，他們有一套依照非營利組織的資料庫，或是透過GiveWell、Focusing、Philanthropy等平台尋找你支持的慈善行動與方案，並捐款給他們。

如果還是不確定要捐款給哪個單位，那就考慮幫助那些無法一起過節的民眾吧，一個西班牙語基金會的「UNIDOS災難救濟與復原方案」，幫助那些在波多黎各受到瑪莉亞颶風(Hurricane Maria)影響的受災戶，提供立即且長期的服務；紅十字會也在數月後協調美國政府協助救濟災民。

2. 成為資金募集者

如果想要更積極參與GivingTuesday，何不幫助你最喜愛的非營利組織，自己成為資金募集者呢？

在Facebook上募資很方便，找到你想要協助的非營利組織、填寫資料、按下「資金募集」按鈕，就可以開始募資；也可以透過私訊、動態貼文、首頁、直播影片等方式吸引親朋好友共同集資。Facebook也利用一些監督網絡確保非營利組織確實直接收到這些款項。

3. 當志工

如果你有支持的團體或組織，不妨主動詢問他們在這天或節慶期間是否有志工需求。或是自發性完成一些事，例如幫忙打掃社區公園的垃圾、將流浪狗帶至動物收容所、餐後幫忙洗碗與清潔、或是到地方圖書館讀書給年長者聽。

4. 透過網路傳送這些訊息

根據科技網站The Next Web最近一份報告指出，全球現今有超過30億的社群媒體活躍使用者，約占全球人口的40%。假設這數據代表80%的美國成年人都有使用社群媒體的習慣，那透過網路將樂捐星期二的資訊傳播出去，就能在生活週遭產生實質影響力。

5. 不僅是樂捐與慈善事業的付出

樂捐星期二的原先目的是要喚醒民眾對非營利組織的重視，並提倡公益概念，但同時這也是向你身邊最重要的人們付出、感恩、給予回饋的最佳時機。