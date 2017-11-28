今明兩日高溫炎熱 周四氣溫驟降

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）

中央氣象局表示，今、明兩（28、29）日東北季風減弱，各地氣溫回升，中南部日夜溫差9-11度、白天最高溫可達31度，北部白天氣溫大約21-29度。今日北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今明兩日全台氣溫回暖，加上雲量少、白天陽光加熱，紫外線也強，西半部高溫約攝氏29到31度。氣象專家吳德榮形容這兩日天氣堪稱之為今年最後一隻「秋老虎」，因為12月就已正式進入冬季。但周四（30日）起，東北季風增強，北部和東部又將轉為濕涼的天氣，提醒民眾留意天氣變化。

氣象專家吳德榮今日在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，周四(30日)上午東北季風抵達，北台灣天氣轉變、氣溫驟降(明、後兩天白天，氣溫降幅逹10度)，周四晚北台灣沿海已降至18度左右；周五(1日)北部、東北部及東部有局部雨，天氣微冷；中部略轉涼、南部影響小，周五晨，北台灣沿海最低溫將在17、18度左右。

周六、日(2、3日)北部、東半部有局部雨，冷空氣略減弱，北台灣仍濕冷，清晨最低溫約在18、19度左右。而下周一(4日)起另一股較強的冷空氣開始南下，氣溫逐漸下降，將會帶來比前幾波都低的溫度。