【李明哲案】中方以「顛覆國家政權罪」　判李明哲有期徒刑5年　

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨前黨工李明哲今(28)日上午遭中國法院以「顛覆國家政權罪」，一審判處有期徒刑5年。宣判時，李明哲的妻子李凈瑜在法庭內旁聽，神情嚴肅。

《聯合報》報導，湖南岳陽市中級人民法院今天上午9點15分開庭宣判李明哲涉嫌「顛覆國家政權」案。為防止意外出現，早上6點半左右，當地警方在法院門前放置拒馬，設置交通管制區，禁止閒雜人等靠近法院附近。

​上午9點15分開庭，法庭上宣讀判決書，李明哲被中方以觸犯「顛覆國家政權罪」，遭判有期徒刑5年。

香港媒體報導，李明哲除被中國法院判處五年刑期，並且剝奪政治權利兩年，李明哲當庭表示不會上訴。據稱他在宣判後表現平靜。

圖為李明哲與另一被告彭宇華。翻攝微博

李明哲今年3月經澳門進入大陸後，被國安當局帶走及拘捕，9月時在庭上認罪。

法院起訴書指李明哲2012年開始，擔任由彭宇華成立的「圍觀中國」等幾個QQ群組管理員和群主，拉攏數十名境內外反中國政府和社會主義制度的人加入，「插手、炒作」大陸發生的熱點事件。

李明哲妻子，李凈瑜昨(27)日天下午由前立委王麗萍、施明德女兒施笳及兩名海基會人員陪同到中國。昨晚六點半左右，李凈瑜一行抵達湖南長沙機場後，王麗萍遭陸方拒絕入境，李凈瑜在前往岳陽途中，透過臉書就此事發出「無言」的感慨。李凈瑜一行昨晚10點半左右抵達岳陽。

圖為28日法庭宣判情形。翻攝微博