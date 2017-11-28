日本文化中心揭牌 促台日文化交流

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）日本台灣交流協會昨（27）日宣布正式成立「日本文化中心」，除了有館藏兩萬冊日文書籍的圖書室，還設置旅遊諮詢中心，日後也會舉辦各類文化講座及活動，讓台日文化交流更有更直接的管道。

中央社報導，日台交流協會代表沼田幹夫在日本文化中心開幕儀式表示，上週於東京舉行的日台經貿會議中，台日雙方簽署了一份旨在深化台日文化交流的瞭解備忘錄。

沼田幹夫接著指出，日本文化中心由日台交流協會二樓的圖書室、研討室，以及地下一樓的文化廳組成。圖書室收藏約兩萬冊日文書籍供閱覽及出借，並設置日本旅遊諮詢處，提供民眾日本主要城市的觀光情報及旅遊相關諮詢。

另外，文化廳也預計舉辦各類日本文化講座及活動，例如開幕的第一個活動，就邀請日本前司法院長賴浩敏演講，探討日台交流現況。

至於民眾若有意舉辦推廣日本文化的非營利活動，交流協會也可免費出借茶道器具、浴衣等各式器物。

台灣日本關係協會會長邱義仁表示，日本是亞太地區中非常有文化特色的國家，台灣也在本地的文化基礎之上，吸納中華文化元素，造就台灣獨特的文化素材，這兩個文化的交會，相信會帶來精彩的結果。

日本台灣交流協會為因應1972年日中邦交正常化，維持台灣與日本的實務關係成立，在經商貿易、學術教育，以及文化交流上提供在台之日本僑民與日籍旅客諮詢等服務。

日台交流協會於台北及高雄設有辦公室，其中日本文化中心設址台北辦公室。