【李明哲案】李凈瑜抵湖南省岳陽市    4台媒被安排在法院看轉播

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）李明哲案今(28)日將宣判，其妻李凈瑜昨(27)日晚抵達湖南岳陽，卻發生同行友人王麗萍遭陸方拒絕入境，被遣香港的插曲。陸委會對此表示不滿，但同時也已派員至香港機場協助。



非政府組織（NGO）工作者李明哲遭陸方指控「顛覆國家政權」一案，今28日上午9時15分將在湖南省岳陽市中級人民法院一審宣判。



中央社報導，李凈瑜27日下午在前立委王麗萍、前民進黨主席施明德之女施笳，以及海峽交流基金會資深高級專員陳穎慶、高級專員丁美君陪同下赴陸，並於晚間近7時左右飛抵湖南長沙。



李凈瑜趕赴岳陽途中，透過台灣人權促進會秘書長邱伊翎，向媒體發出聲明質疑，一個持合法有效證件、赴中國理由明確、只是人道陪伴受審家屬、停留天數2晚、回程機票都已訂妥的台灣人(王麗萍)，隨時可以被無理由「驅逐出境」？「我無語。我不禁又想到李明哲的命運。」

另一方面，中央社報導，李凈瑜及其他陪同人員昨晚10時25分左右抵達岳陽下塌飯店，她一言不發，守候的媒體全被飯店人員阻擋在飯店外，且喝令不得拍照。



此外，李案宣判地點－岳陽中院27日下午不時有車輛人員進出，且禁止記者在法院外拍攝，戒備森嚴。

中國這次仍透過岳陽市政府台灣事務辦公室出面，對赴岳陽採訪的台媒作出「親疏有別」的安排。



其中，4家台媒的文字記者被安排在同一飯店住宿，初步規畫上述4人28日早集中在法院一間會議室收看判決轉播，且不能帶手機，只能用官方準備的紙筆。其餘台媒則被另行安排在距法院頗遠的一處飯店收看同步轉播。

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