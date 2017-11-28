【李明哲案】王麗萍遭中國註銷台胞證遣返　陸委會表達不滿

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）陪同李凈瑜前往中國聆聽判決的前立委王麗萍，在長沙機場遭陸方以台胞證遭註銷為由，遣送回台。

王麗萍返台後表示，李净瑜在宣判後將發出聲明，救援小組今(28)日下午也會召開記者會。



中央社引述王麗萍28日凌晨返台受訪表示，昨(27)日晚間與李凈瑜等一行人抵達長沙機場後，陸續辦理入關手續，但查核人員卻突然表示，王麗萍的台胞證已經被註銷，要求她搭乘最近的班機離開中國。後來更由海關安排班機，直接將她經香港送回台灣。



王麗萍表示，幸好其他4位成員已經順利入境中國。湖南省岳陽市中級人民法院預定在今天早上9時15分，針對李明哲案宣判，李凈瑜會在聽完宣判後發出聲明，雖然自己不能參與這次的行動，但她相信成員們一定能順利完成此行目的。



王麗萍指出，今早將先與救援小組一起聆聽判決，小組在討論過後，下午也會舉辦記者會，屆時會詳細的說明事件經過。雖然團隊原本就抱持坦然面對沒有幻想的態度，但遺憾無法陪同李凈瑜聽判，期望陸委會能夠好好照顧大家的安危。

王麗萍遭中國拒絕入境，被遣返香港。陸委會對此表示不滿，但同時也已派員至香港機場協助。

中央社指，行政院陸委會昨晚透過新聞參考資料，對陸方拒絕王麗萍入境表示不滿，並已協調香港事務局在王麗萍抵達香港機場時，給予必要協助。



李明哲案9月開庭時，王麗萍也曾陪同李凈瑜赴陸。但當時，王麗萍先是以中方不願意放行為由，未與李凈瑜同行；隨後又自行前往岳陽與李凈瑜會合，並對外表示沒有遭受中國官方任何阻撓。