李明哲案明宣判 妻李凈瑜赴中旁聽

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）台灣人權工作者李明哲自從遭到中國官方限制人身自由超過八個月後，將於明（28）日面臨湖南省岳陽市中級人民法院的宣判，李明哲妻子李凈瑜已於今日下午搭機前往聆聽判決。

《聯合新聞網》日前引述台灣智庫諮詢委員董立文的分析，指出由於中國法律可以操作的空間很大，而這又是一起政治事件，因此中國一定會以政治手段來處理，無論是判刑輕重以及後續的執行方式，都可以視為是兩岸關係的晴雨表。

董立文表示，倘若李明哲遭到重判，或是遭輕判但嚴格執行審判，都可以解讀成兩岸關係現況趨於緊張。由於中國的法律操作彈性太大，從判刑到執行都是一種政治操作。至於李明哲何時會被釋放回台，目前還很難說。

另外，董立文也指出，中國國家主席習近平曾在19大時稱中國「尊重台灣現有的社會制度和生活方式」，但李明哲被控「顛覆國家政權」的罪名在台灣根本不會成立。因此，可以藉由此起案件觀察中國政府「如何尊重」台灣社會。

行政院大陸委員會（陸委會）上周五（24）即發布新聞稿，呼籲中國官方能作出符合普世價值及人權潮流之合理處置，並妥善回應李明哲先生家屬及台灣各界對本案的關心與期待。

陸委會強調，李明哲基於對中國社會公益與未來發展的關心，和中國友人交流台灣民主發展的經驗，並未危害中國的安全與安定。

此外，《自由時報》也報導，李明哲家屬在同日傍晚接獲自稱是李明哲委任中國律師的電話，通知家屬出席旁聽法庭的宣判。

報導也指出，李凈瑜由於台胞證已遭註銷，預計將以落地簽方式處理簽證問題，而陸委會及海峽交流基金會（海基會）將會派員隨行。