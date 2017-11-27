中華電信攜手朝陽科技大學  原力電子共創田間物聯網監測平台

中華電信持續創新並落實社會關懷與強化環境保護，今(27)日宣布與朝陽科技大學健康農糧中心、原力電子科技有限公司三方共同攜手合作，簽訂產學合作策略聯盟協議，發展國內首創田間蟲害即時監測物聯網應用計畫。透過原力電子整合中華電信NB-IoT技術與結合朝陽科技大學費洛蒙誘蟲技術，建構田間物聯網監測平台，即時傳遞蟲害蟲通報與蟲害預警。中華電信期盼藉由NB-IoT技術與IoT智慧聯網平台的數據蒐集與整合，協助台灣農業市場打造無毒農業，帶領台灣邁向智慧農業新契機。未來將進一步引入國內創客、ICT產業、各垂直行業與中華電信的NB-IoT網路與IoT大平台合作，共同打造更多元的物聯網新服務。

中華電信推動NB- IoT物聯網應用產官學共創智慧農業永續發展

中華電信為台灣資通訊產業領導品牌，持續實踐企業社會責任角色，積極運用NB-IoT技術協助傳統產業之發展與突破，此次攜手朝陽科大及原力電子合作參與田間蟲害即時監測計畫，協助NB-IoT產品連網測試及平台開發。藉由產業與學界的優勢及資源整合，田間蟲害即時監測物聯網應用計畫，不僅做到隨時掌握田間蟲害狀況通報，還包括環境的監測、農作物的施肥和農藥使用參考等，協助農業獲致更有效的成果，同時維護環境的永續發展。

中華電信自主研發的IoT大平台，更是符合國際OCF產業標準介面，採用開放協定及應用服務API，提供多元智慧、方便快速、安全彈性的物聯網服務開發與營運環境。

朝陽科大以費洛蒙應用於害蟲防治 原力電子長期耕耘環境無線監測技術

朝陽科技大學費洛蒙中心多年來致力於昆蟲費洛蒙防治技術之研發與應用，運用費洛蒙具高度專一性、無毒性、高效性且無抗藥性等特性，無須噴灑且不誘殺非標的昆蟲，透過逐步降低害蟲密度，減少農作物損害，更可降低化學農藥使用量與施用頻率，深具安全、經濟、環境友善的優點。近年來，由校內健康農糧中心整合應用化學系、費洛蒙中心及資訊與通訊系之研發能量，開發「多功能科技農業蟲害防治4.0」之多功能害蟲誘引暨監控裝置，運用替代農藥的長效型費洛蒙誘引劑，提升害蟲防治效率，並結合物聯網傳感裝置與APP雲端服務，具有害蟲共同防治、危害程度監控及區域蟲隻密度數據收集功能。

原力電子長期耕耘於環境無線監測技術及生物系統設計，整合NB-IoT模組及Arduino, 開發出IoTuino物聯網套件，利用Arduino IDE開發工具進行快速的物聯網感測器程式設計，透過中華電信NB-IoT網路，隨時回報農田環境資訊至雲端，並藉由中華電信IoT大平台，可即時監測田間害蟲分布狀態，提供農民農藥減量及合理化用藥之耕種參考。NB-IoT具備極低功耗特性，訊號覆蓋率表現極佳，對於田間應用需求將是最佳解決方案。未來將增加更多環境數據監測，構建完整之田間數值分析，可提供生產預測、蟲害預警、合理用藥、精準施肥等資訊。

在中華電信、朝陽科技大學與原力電子三方合作下，共同開創田間物聯網應用，提供NB-IoT應用服務、雲端平台及終端連網設備，期許能引領國內物聯網產業發展，共同建構茁壯產業生態系，開創智慧農業無限商機。