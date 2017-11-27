期交所捐助偏鄉教育資源  為弱勢學童點亮希望

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為幫助弱勢學生順利就學，並透過教育協助他們實現夢想，期交所長期投入資源關懷偏鄉教育，今年更參與包括「教育部學校教育儲蓄戶助學金」、「偏鄉學校圖書計畫」及「偏鄉學校教育關懷計畫」等項目以期厚實基礎教育，合計捐助500餘萬元。

在「教育部學校教育儲蓄戶助學金」方面，期交所自2011年起，每年透過教育儲蓄戶平台將愛心送給全國各地區貧困、單親、失親、隔代教養及有特殊醫療需求的學童，協助其支付營養午餐及學雜費等教育生活費用。106年度合計捐助300萬元，共有19縣市、77所學校、1,197位弱勢家庭學童受惠。

在「偏鄉學校圖書計畫」方面，為擴展偏鄉學童視野、豐富文化涵養，期交所自104年起，每年捐贈優良課外讀物予全臺偏鄉國中、小學校。提供書目包括文化部最新公布之「中小學生優良課外讀物」，以及理財教育相關書籍，讓金融知識從小紮根，幫助偏鄉孩子更有能力翻轉未來。106年度合計捐贈圖書5,000本，價值逾100萬元，共有15個縣市、36所學校、4,788名莘莘學子享受開卷有益之樂趣。

在「偏鄉學校教育關懷計畫」方面，為協助年幼或正值青春期的偏鄉學生身心健全發展、減輕經濟弱勢家庭負擔，期交所自2015年起，針對課後缺乏家長生活照顧及教育資源之偏鄉地區學生，提供包括課後照顧、學業輔導、及多元學習等資源。

此外，期交所響應保護地球、珍惜綠能政策，將定期汰換之優質電腦贈與8所偏鄉學校，藉由再生電腦幫助弱勢學生學習電腦技能，兼顧社會公益及環保再生，獲得好評。

近年來臺灣期貨市場穩健成長，在專注本業、提昇臺灣資本市場競爭力的同時，期交所亦持續投入資源於「社會資本」，期能凝聚人心、創造和諧社會、讓社會永續發展。