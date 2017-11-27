新北最優 穀保資處與多媒 文書程式再雙金

106學年度全國商業類科技藝競賽，穀保家商文書處理、程式設計雙金手，文書處理全國第一、程式設計全國第七。文書金手、全國第一的陳卉君家庭經濟上並不富裕，進入穀保之前就讀他校資訊科建教班，在工廠實習賺取學費，發現興趣不在此，毅然決然辦理休學，接著在餐廳工讀半年，期間思考為了改善家境，但又不願放棄學業，立志就讀國立大學。

她真正的興趣是資料處理科，在校學習的過程中看到學姐獲得技藝競賽金手獎，對於文書處理非常有興趣的她，主動找指導老師並告訴他:「老師，我想擔任明年的選手，而且我有信心取得更好的名次！」在指導老師周琮智的教導下在文書領域開出一番天地也獲得保送國立大學的資格，繼續完成她的夢想。

程式金手、全國第七的賴俊賓，國小三年級就能以電腦課所學寫的遊戲程式給同學玩，就讀離家最近的穀保家商資處科。授課過程中發現他的特殊天分，指導老師顏萍宜很快地意識到學校的課程進度已經無法滿足他，於是自掏腰包讓他去台大學資訊工程系開設的程式課程。半年六門課程為他打下堅實的程式基礎，不但解題快、而且方法多，奪金搶七，指導老師可一點也不意外。

多媒科今年表現不俗，網頁設計李沛烜、商業廣告黃世嚴，雙雙優勝，取得穀保多媒科創科以來最高成績。網頁設計選手李沛烜，父親早逝、母親行動不便，一直以來都得努力不懈自籌學費，不能打工一度成為她拒絕成為選手的唯一考量，經過指導老師徐麗娟科主任的輔導與栽培，以多媒科的美感挑戰資處科的專業，不料比賽當中突然設備失靈，仍臨危不亂，擦乾淚水奪得新北第一，實屬不易。商業廣告選手黃世嚴，從三重商工模具科轉學穀保多媒，改變職類、也改變了自己的世界。指導老師王麗芳，從不吝嗇用課後時間多給選手一些提點，讓黃世嚴寫下自己、也寫下學校的紀錄。穀保多媒科成立以來名次逐年不斷墊高，成為新北技職的明日之星指日可待。

餐飲科陳民翰獲得烘焙優勝。頂著去年學長的超優成績，陳民翰的壓力可想而知。嘴角總是掛著笑容、有著自信心的陳民翰向來有自己的步調，常引得要求廚藝、堅持禮數的指導老師江裕春主任碎念。培訓過程中江裕春主任帶團赴韓國參加翻糖花比賽，留在台灣集訓的陳民翰竟然開小差落跑離校陪媽媽吃飯，讓江主任在臉書上跨海通緝，引發科裡師生連番笑罵。

家事類科的美髮與美顏、商業類科的文書與程式，穀保家商在今年度全國技藝競賽中取回四座金手，名次不段攀高。11月22日由新北市教育局舉辦的第一屆家政群暨藝術群學生技藝競賽「鬥豔時尚伸展台」，穀保時尚科幾乎囊括造型設計類所有獎項，技壓群芳、豔驚四座，多達6位同學取得資格，由新北教育局補助，將在12月4日赴韓「深造」5天。堅強的師資陣容、靈活的教學方法、完善的資源設備，實為新北技職的最優選擇。歡迎有夢想、有目標的同學，選擇「正確的環境」，穀保能成就你的夢想、讓你的青春能量發熱放光。