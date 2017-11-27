基本面和資金面支撐　2018全球經濟、投資前景呈正面發展

2017年在全球貿易量增加，不確定因素影響有限的利多推升下，全球股市亮麗演出。展望新的一年，各國經濟是否能夠持續成長？Fed縮表將如何影響全球股市？市場多頭能否延續？台灣的景氣又將有什麼變化？富邦財經趨勢論壇今(27)日起跑，將從各面向深入剖析2018年全球經濟發展趨勢，提供投資人掌握最佳因應對策。

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士在其主講的「2018全球經濟展望」中指出，明年全球經濟展望主要包括：各國經濟將穩定同步成長，伴隨物價溫和增長；主要央行貨幣政策雖然緩步收緊，但將採漸進方式；可能造成市場劇烈波動之不確定因素暫時消失。因此，對明年全球經濟展望及投資前景抱持較為正面的看法。

羅瑋表示，由於2017年各國企業及消費者信心增強，中國供給側改革成效顯現及原油價格回穩，促使全球貿易量提升；經濟改善提升了企業營收，各國央行也維持寬鬆貨幣政策，再加上並未出現如美國總統D. Trump引發貿易大戰或歐洲選舉結果影響歐元體系完整性等意想不到的黑天鵝事件，使得今年各國經濟表現皆優於預期。

展望2018年，全球經濟雖然可望持續穩定成長，但明年仍有三個關注焦點需要留意：首先是Trump政府的經貿政策，目前Trump及共和黨國會議員全力推動稅改方案，提供個人和企業降稅利多，若能在年底或明年初通過，將可帶動2018年美國經濟成長，而Trump下一階段施政重點─提振美國國內的基礎建設若能順利推動，將有助2019年美國經濟成長，並再次激勵市場投資人信心。