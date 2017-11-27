資產配置：看好新興市場及成熟市場新經濟產業　搭配固定收益商品避險

全球股市今年持續多頭行情，MSCI世界指數漲幅16.3%，主要國家股市漲幅也都有近兩成水準，漲多是否可能成為利空？2018年要如何做資產配置才能讓財富穩健增長？富邦證券資深副總經理郭永宜指出，投資人可留意新興市場及成熟市場新經濟產業，為降低風險，可配置固定收益商品，明年下半年開始酌量布局避險商品，為資產做好層層防護。

根據國際貨幣基金(IMF)的預估，明年成熟市場經濟成長率約2%，較今年低，新興市場則從今年的4.6%成長至明年的4.9%，投資上應該以新興市場為主，成熟市場可從人工智慧、機器人等新經濟產業挑選。

若觀察牽動明年市場的幾項重要因素，油價介於每桶45~55美元之間，是全球經濟都可接受的範圍。由於美國頁岩油業者會視價格調控產量，中東和蘇聯等產油國傾向減產，加上ISIS破壞油價行情的行動已受到限制，預料明年油價將在偏高的價位，若超過每桶60美元，對需要進口原油的成熟經濟體來說，因成本提高，將較為不利。

基本金屬受惠全球經濟持續發展，如汽車鋼材、鋁合金、鋰電池等，需求量穩定成長，除了鐵礦砂價格走跌，由於銅、鎳等基本金屬已開發到邊際，長線價格看漲。

美國市場方面，寬鬆漸進升息的貨幣政策和新任FED主席人選皆符合市場預期，投資人反而要留意稅改等政策是否順利推動和企業盈餘表現。

郭永宜進一步分析，稅改和擴大基礎建設是美國總統川普當選的主要政見，目前仍在討論降稅是一次到位或者分階段，由於金融市場已經充份反應此一利多，未來若採逐步降稅，或者降幅不如預期，反而成為市場利空。

另一項關注焦點是企業盈餘，只要企業獲利成長，就能持續帶動股價。根據FactSet Research預估，S&P500指數成分股未來12個月的本益比達17.9倍，高於五年平均15.6倍和十年平均14.1倍，未來一旦企業獲利不如預期，股價就有可能拉回修正。

此外，2007年金融海嘯以後，美國房價指數一路走跌到2012年的低點，歷經三、四年才消化完畢，但過去幾年QE釋出的資金，只有少部份流入實體經濟，反而推升了資本市場的股、房雙漲，美國房價指數甚至已超越金融海嘯時的水準。金融海嘯前，美國聯準會的資產規模僅0.9兆，今年9月已達4.5兆，增加了五倍，聯準會啓動縮表後，資產規模將從4.5兆分四年降至2021年的2.2兆，預料明年開始對市場逐漸產生負面影響。

根據美林證券的資料，美國聯準會的資產規模與股價指數多呈現正相關，縮表啓動後，聯準會資產規模逐步降低，金融體系的資金水位下降，將對股價造成壓力。除非企業盈餘表現持續強勁，如果盈餘無法提升，股價就可能漲不動。此外，美國S&P500企業長期以來會透過買回自家股票減資，拉抬股價又能提高每股盈餘，但此一買回力道從2016年以來已經持續縮水。