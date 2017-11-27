大中華投資策略：掌握科技浪潮下投資趨勢 聚焦消費與政策選股方向

2018年是金融海嘯後第十年，回顧金融海嘯發生以來，全球主要國家股市從低檔回升，由於產業發展趨勢大幅轉變，進而影響到全球股市漲升幅度，美國股市漲幅領先，成為最大贏家，中國(MSCI中國指數)、印度以及東協國家股市異軍突起。2018年全球GDP成長率預估仍大於3%，有利於股市多頭走勢持續發展，至於大中華市場產業發展趨勢為何?台股萬點行情如何選股? 此外，中國經濟成長將持續著重質量調整，大陸股市是否可延續漲升行情？富邦財經趨勢論壇中，富邦投顧總經理蕭乾祥深入剖析2018年大中華區股市投資策略。

自2008年金融海嘯發生至今年10月底前最高點，觀察全球主要股市表現較為突出國家，則以具備科技產業創新以及內需消費市場復甦或崛起的國家為主，其中美國兼具兩大特色，費城半導體指數漲幅644%、Nasdaq漲幅413%遙遙領先，為最大贏家；受惠於內需消費力道崛起，中國、印度及東協國家股市表現異軍突起，MSCI中國指數漲幅305%、印度股市漲幅330%、印尼漲幅451%、菲律賓漲幅410%、泰國漲幅355%。

蕭乾祥表示，從全球產業表現來看，金融海嘯後10年期間，全球市值前20大企業變化，由美國FAAMG與中國BAT等科技公司所主導的創新模式，引領企業大幅成長風潮，並帶動消費服務模式的變革，金融與消費產業也透過購併方式進行大者恆大成長。進一步分析全球市值前50大個股產業佔比變化，科技、消費服務及消費品產業市佔率提升幅度最多，且持續成長，顯示科技浪潮快速推進，在全球消費力道復甦之際，結合科技平台的創新營運模式，帶動消費服務產業蓬勃發展，引領新型態商業供應鏈；受到新能源(綠能)崛起的替代，傳統能源產業則逐漸失去光環。

此外，金融海嘯後10年期間，全球市值前50大個股在全球市場的變動，以美國企業佔比提升19%達66.6%，顯示美國科技創新企業進一步優化並獨領風騷，大中華市場企業也受惠於科技業進化潮流，大陸企業成長0.6%達14.3%，台積電首度入榜佔有一席之地。其中，大陸企業市值前50大個股，科技業市值成長2,061%、消費服務業成長18,457%及消費品產業成長504%，與全球產業發展趨勢同步，在消費服務業的電子商務平台發展上，尤其呈現跳躍式演進。

至於台股企業市值前50大個股，也呼應全球產業發展趨勢，由科技業成長210%、消費服務業成長317%及消費品產業成長144%勝出，其中科技股受惠蘋果創新光芒壟罩更為明顯，而節能個股也同步受惠全球綠能風潮，傳統產業則受惠於全球消費復甦、中國內需消費成長及國內消費M化發展等趨勢。