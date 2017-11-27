【親子】周末新去處 章魚造型溜滑梯現身板橋

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）板橋溪北生態公園一直都是親子休憩的好所在，廣大草皮、生態池、圖書館和籃球場外，更有一座超大的貝殼溜滑梯，一共有5個溜速不同的滑道，而新北首座獨一無二的大型Q版章魚造型的溜滑梯也即將坐落於此，屆時將歡迎所有市民朋友一起共遊同樂，體驗更豐富有趣的公園休憩環境。

佔地約3.1公頃的溪北公園，位在板橋與樹林的交界處，鄰近沙崙國小，曾登上旅遊雜誌版面，是板橋溪崑地區民眾喜愛去的生態公園，園內除了豐富的自然生態外，另位於圖書館旁綠地有步道圍繞及兩組傳統兒童遊具，已成為當地區民熱愛運動的民眾消耗精力紓解壓力及家長擕帶家中幼小孩童前來玩耍的最佳場域。

板橋區公所結合新北市政府民政局資源，於溪北公園打造新北首座獨一無二的大型Q版章魚造型的共融性溜滑梯及公園綠美化工程，預計於明(107)年2月正式與民眾見面，塑造豐富有趣，大小朋友皆喜愛的共融性公園。

環形PU跑道內大型共融性遊戲場域鳥瞰示意圖（新北市板橋區公所）

以大型Q版章魚造型的磨石子共融性滑梯，規劃重點除了能讓輪椅進入的通道外，還將章魚的各隻腳做成各種不同遊玩設施，並規劃4處寬窄高低不同的滑道可供單人或親子共同溜遊，並於滑梯附近設置佔地約144平方公尺的大型沙坑、攀爬設施、大型海洋造型洗手洗腳池及鳥巢式鞦韆等遊憩設施，同時將圖書館旁綠地舊有傳統步道改以具備止滑性的PU步道及公園綠化工程，讓小朋友、青少年、身障孩童們能與家長一起同樂。

板橋區長林敬榜表示，公園遊戲設施不再是小孩專屬遊戲場的概念已成為一種潮流趨勢，這次溪北公園遊樂器具改造重點係以「具在地性」且「任何人都可以玩」的理念來滿足不同族群的需求。溪北公園改造工程預計於明(107)年2月以全新的面貌呈現，屆時將歡迎所有市民朋友一起共遊同樂，體驗更豐富有趣的公園休憩環境。