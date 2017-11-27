廣島舉行國際會議 討論核武管制問題

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本廣島於今日開始舉行為期兩天的「傑出人士會議」（英語：Group of Eminent Persons；日語：賢人会議），討論有關廢除核武的相關議題。

根據日本外務省發佈的新聞稿，日本外務大臣政務官岡本三成昨（26）日主持了傑出人士會議的歡迎晚餐會，並表示外務大臣河野太郎十分期待傑出人士會議提出的建議。另外岡本還談到禁止核武器條約和國際非政府組織「國際廢除核武運動」（ICAN）得到諾貝爾獎一事，並稱雖然要達成核武管制有很多方法，但是日本認為以安保觀點，確實邁向終結核武才是最好的方法。

日本《每日新聞》報導，傑出人士會議在今天上午於廣島正式召開。主導該會議成立的前外務大臣岸田文雄等人前往開幕典禮發表演說。除了日本、埃及和紐西蘭等非核武國家之外，美俄中法四個核武國家也派遣委員與會。不過中國代表缺席。

在開幕典禮中，岸田表示「我們面對了核武國家和非核武國家，對於該如何進行核武管制的嚴重對立，以及對於禁止核武器條約的立場的差別。我希望各位能夠討論我們該如何建構一個所有國家都能參與的措施，以及實現『沒有核武的世界』的具體方法。」

美國委員前國家核能安全署署長林頓布魯克斯（Linton Brooks）則表示「核武管制毫無進展，我覺得我們的社會正變的愈來愈危險。我希望在會中能探討什麼才是最適當的解決之道。」

另外，根據日本《NHK》報導，在開幕典禮之後，與會委員除了將就核武管制現狀和要如何廢除核武，交換彼此意見之外，還將參觀廣島的核爆資料館，並且與在當年遭到核爆的受害人舉行面談。

在今年七月禁止核武器條約通過聯合國大會之後，擁有核武國家和非核武國家間，對於廢除核武的意見的距離愈來愈大。且由於日本政府堅稱，如果沒有擁有核武的國家參與的話，就不可能廢除核武，而決定不參加核武禁止條約，導致有些國家開始展現出對日本的不信任。因此，日本政府想藉本次傑出人士會議，來強調自己作為唯一遭核武攻擊的國家的身份，以扮演核武國家和非核武國家之間的橋樑，並加強在廢除核武領域的話語權。