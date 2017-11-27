草甘膦禁不禁 歐盟執委會今將討論

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)法國《世界報》報導，歐盟成員國將在今（27）日作出是否要繼續允許使用草甘膦（Glyphosate）的決定。

草甘膦是一種被廣泛使用除草劑，由孟山都公司的化學家開發，但在經過一連串研究和動物試驗後，於2015年被世界衛生組織歸類為「可能人類致癌物」。

法國環境部國務秘書布魯恩波爾松（Brune Poirson）表示，今天歐盟執委會只會將一個提案放上談判桌，就是延長草甘膦的使用期限五年，而不是原先計劃的十年。執委會稱，這是為了真正終結草甘膦的使用。

而法國政府對此表示反對，波爾松稱「考慮到風險，法國反對此案，並且會投下反對票」，並且認為「一個更短的期限是可能的。」

歐盟各國代表對於期限應該要多長，意見不一，而法國認為最多只能到四年。

歐盟最晚必須要在今年12月15日前作出決定，否則草甘膦的販賣會被完全禁止。不過，波爾松表示，立刻禁止草甘膦是不切實際的，因為現在市場上不存在對健康無害的草甘膦替代品。

而支持繼續使用草甘膦者則援引一篇刊登在美國國家癌症中心期刊（Journal of the National Cancer Institute）的論文。該研究於美國艾荷華州和北卡羅萊那州對五萬名農業從事者進行追蹤，但發現草甘膦和癌症並沒有統計學上的關係。