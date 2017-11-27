胰臟癌來的又急又快 10個高危險族群報給你知

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）醫療奉獻獎有史以來最年輕的得主，也是全台唯一自費買船、學開船到離島行醫的醫師─侯武忠，今年2月發現罹患胰臟癌，不幸於本月20日病逝，享年55歲。除此之外，國內音樂人梁弘志和黃大城、世界男高音帕華洛帝，皆因此病過世。其實胰臟癌是國人發生率接近死亡率的癌症之一， 為何胰臟癌死亡率如此高？為何發現時往往是中晚期？哪些族群又是高危險族群呢？

根據台灣癌症基金會資料顯示，胰臟由於其位置在後腹腔，一般早期的胰臟癌是沒有明顯的症狀，如果癌細胞持續的擴大則有可能會有上腹痛、背痛、黃疸、體重減輕甚至會有拉肚子的現象發生。如果癌症是發生於胰頭部份，則癌細胞有可能會侵犯到膽管而導致膽汁無法暢流到十二指腸，這時病患會有皮膚發黃、眼角膜黃、尿液呈現深茶色或是皮膚會有發癢的情形，嚴重者甚至會有發燒或畏寒等症狀。

根據國民健康署最新公布的103年癌症登記資料來看，雖然胰臟癌死亡率排名於男性為第8位、女性為第5位，但初次診斷為胰惡性腫瘤者共計2108人，當年死於此病者就高達1890人，由於胰臟癌早期症狀不明顯，等到病人意識到疼痛就醫時，癌細胞大多已侵犯到鄰近器官，因此幾乎90％以上的胰臟癌，發現時都已無法手術治療。五年的存活率都低於5％，可以說是預後和存活率極差的疾病。

胰臟癌可怕之處在於至今仍無法確定知道發生的原因，但是已有相關研究報告指出某些因素會增加人們罹患胰臟癌的風險。台灣癌防治網也整理出10點目前認為可能的因素：