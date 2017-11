美莫諾湖水蠅「神秘金鐘罩」惡水不侵　科學家研究其中玄秘

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 美國國家科學院院刊 (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS) 於本(11)月20日刊出一篇科學研究,探討在美國加州東部的莫諾湖(Mono Lake)的水蠅(Ephydra hians ),牠如何在含鹽量高與鹼性比海水強的湖水中,藉助身體和毛髮之間藏納的空氣所形成的氣泡在水面下存活。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir) 報導,二名加州理工學院( California Institute of Technology)的科學家透過縮時攝影,在研究室裡觀察水蠅如何在高鹽高鹼的莫諾湖中不受影響的生活在其中。科學家發現,秘密就在如潛水鐘一般的防護罩裡。

法媒《Maxisciences》報導,莫諾湖是美國加州東部一個沒有魚和植物生活在其中的有毒環境,只有部分藻類與微生物可以生存。科學家發現,水蠅在這樣的環境中竟然生長的很好,他們不但可以覓食也可以在這裡繁延後代。這一切全靠它們身上覆蓋的毛髮和上面的蠟物質,所形成的超級不透水的氣泡防水衣。

科學家把這些水蠅浸泡在不同的化學液體裡進行研究,並透過縮時攝影的幫助發現,當液體被倒進水蠅的研究容器時,水蠅的身體就自然而然的形成一個透明氣泡,讓水蠅在水中可以保持身體乾燥。一旦浮出水面後,這個氣泡就像爆米花一般會「自爆」。

Michael Dickinson教授表示,這些水蠅在演化過程中並沒有發展出新的技能與獨有的防水能力,他們只是把大部分昆蟲類所擁有的技能予以擴大而已。另外,科學家也發現,這些水蠅還擁有長爪方便他們在石塊上行走以及用以平衡水下飄浮活動。而全身的氣泡唯獨眼睛沒有被包覆住,這也將有助於它們在水面下清楚的觀察環境。

法媒《Midi Libre》報導,經過研究,科學家將水蠅身上的蠟用溶劑洗掉後,水蠅在水面下就無法產生如潛水鐘的防護罩。為了找出其他昆蟲是否有同樣的水下氣泡,科學家曾嘗試把Ephydra hians的近親或同類的昆蟲放到莫諾湖水裡進行研究,「無一完好存活下來」。科學家未來將針對水蠅身上的蠟進行成分分析以揭開其神秘面紗。