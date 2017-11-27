中國市場熱銷 伊比利火腿供不應求

（台灣英文新聞／高立寰 綜合外電報導）隨著中國對外來食品的進口限制放寬，西班牙舉世聞名的伊比利火腿繼法國紅酒、松露、及魚子醬之後，成為中國大眾喜愛的外國進口珍饈。

根據西班牙《國家報》（ El País），西班牙著名火腿商Cinco Jotas出口執行長René Lemée受訪時表示，近年來的進口限制放寬，使得伊比利火腿終於可以享有它和松露、魚子醬、頂級紅酒一般，在市場中該有的地位。

西班牙伊比利火腿的製程極為仔細繁瑣且耗時。最正統的伊比利火腿（jamón ibérico de bellota），嚴格規定必須來自只用橡樹果實飼養、純種，或是至少半純種的伊比利黑毛豬。每一隻豬大部分的生長過程也必須在特定種有橡樹的牧場（dehesa）中生活，並只以橡樹果實及雜草為食。

宰殺後的伊比利豬大腿將被放在儲藏室，在特定的溫度之下以鹽風乾醃漬，醃漬時間長達至少36個月。最頂級的伊比利火腿風乾醃漬的時間甚至長達48個月。

一隻重約7.5公斤的豬大腿價錢最低150歐元（4,500臺幣），最高可以高達600歐元（21,000臺幣）。

然而，大量且快速成長的需求，已經遠超過供給，並將使其在西班牙國內價格攀升。

Cinco Jotas出口執行長René Lemée表示，最大的問題在於原料有限，並且製成過程十分耗時。「黑毛豬品種及飼養的牧地都有限，而長時間的製程也讓我們無法快速大量的增加供應。這樣的供不應求勢必反映在價格的提升上。」他表示。

Shanghái de Delaiberia Gold，一家專門出口火腿、橄欖油、及紅酒公司的執行長，Roberto Batres對《國家報》表示，有越來越多的西班牙火腿商開始將此商品出口至中國，因為中國一般民眾的消費力已經有別以往，明顯的提高。

然而多數取得在中國販賣火腿許可的廠商都不具有足夠的火腿以應付民眾的大量需求。其中一個解決辦法或許是提高伊比利火腿的市場定位，這樣不僅使得整個火腿產業商品的價錢逐漸提高，也是對品質的維護與保證，Roberto Batres表示。

為了應付過剩的需求，不少中國食品公司乾脆直接從西班牙進口冷凍的伊比利豬肉，自行進行風乾醃漬。然而根據Roberto Batres，大部分這樣的產品味道都太鹹，遠不如經過正統製造程序的伊比利火腿。

中國目前已經超越法國成為西班牙最大的豬肉食品出口國，因此伊比利火腿業者皆有信心其產品在中國市場的地位只會逐漸提高不會下降。

西班牙著名的伊比利火腿如松露、魚子醬，為舉世聞名的珍饈美食。（來源：Flickr, https://www.flickr.com/photos/zachleetch/8365696377）