比特幣價格再創歷史新高 突破9000美元大關

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)虛擬貨幣比特幣價格不斷上升。美國《富比士》報導，比特幣在昨（26）日突破9000美元大關。而根據專門報導虛擬貨幣的新聞網站《coindesk》的資料，比特幣價格在今日上午已達到一比特幣兌9500美元。

近期民眾對於虛擬貨幣的興趣日益高升，虛擬貨幣市場的總市值已經來到2900億美元，而比特幣的價格也跟著這波風潮持續上漲。

早在2010年，美國一名軟體工程師，還只能用10,000個比特幣換了兩個pizza，成為當時首樁用比特幣買到實體商品的交易。

另外，日本《NHK》報導，日本的比特幣市場也隨著這波上漲的潮流，達到一比特幣對100萬日圓。日本最大比特幣交易市場《bitFlyer》的資料顯示，目前市場價格為一比特幣兌110萬日圓，大約是今年初的10倍。另外，根據臺灣比特幣交易網站《MaiCoin》的資料顯示，目前交易價格為一比特幣兌28萬新臺幣。

日本《產經新聞》分析，每當比特幣「分叉」時，比特幣擁有者有可能被分到新的比特幣，導致價格上漲。

由於比特幣交易日漸增多，使得原本的容量無法滿足市場交易需求，因此需要進行「分叉」來增加容量。而在這個過程中，新的比特幣就會誕生，例如今年8月的「比特幣現金」、10月的「比特幣黃金」和11月的「比特幣鑽石」。在每次分叉後，世界各地的比特幣市場都出現了上漲的情形。

不過，《NHK》報導，專家提醒「目前的上漲，主要是因為投機客資金湧入市場造成的。希望民眾可以在瞭解比特幣價格波動的風險後，再進入市場進行交易。」