賴清德再談修法：「一例一休」4不變4彈性　保障勞資雙方

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院長賴清德今(27)日表示，這次「一例一休」修法，有4個不變，包含上班工時每天8小時、每週工時40小時、週休二日精神以及加班費率不變。這4個不變就如4根柱子，牢牢保障勞工權益。



中央社報導，賴清德今天出席社會企業金融論壇，會前媒體追問，是否為便利「一例一休」修法，週三（29日）、週四（30日）擬與黨籍立委們會面？



賴清德表示，他就任行政院長已兩個多月，難得有機會可以跟民進黨籍立委們，坐下來共同討論事情。因此，安排週三、週四與黨籍立委聚會，一方面感謝立委們的辛勞，另一方面也希望藉由討論凝聚共識，讓後續行政院各項政策，特別是預算的審查、稅改、「一例一休」等都能順利推動。



賴清德指出，「一例一休」修法在勞工權益保障優先的前提下，同時給予了4個彈性。這4項彈性不僅給予資方，也賦予勞方工作彈性，這4項彈性包含加班彈性、排班彈性、輪班彈性以及特休假使用彈性。