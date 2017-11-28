〈財經主筆室〉台股淪次級市場水準  高端人才也「做功德」留任嗎？

瑞士洛桑管理學院（IMD）2017年世界人才報告出爐同時，大陸小米宣布延攬前聯發科共同營運長朱尚祖，出任小米產業投部合夥人，完全落了IMD口實：台灣有人才、卻無力留人才。台灣人才外流除了就業環境不佳、人員受高薪資誘惑等因素外，政府政策制定原地踏步，嚴重限制了產業發展，有志難伸恐怕才是造成人才外流的重要因素之一。

IMD的2017年世界報告中，台灣在63個評比國家中排名23，仍屬前段班，但報告中顯示台灣人才素質佳，可惜整體環境無力留才，甚至還要對外攬才。對照除大陸紅潮吸走台灣大批人才外，舉凡東南亞的泰國、馬來西亞、印尼，甚至越南、緬甸等各國，都見得到台灣人才為這些國家經濟創造奇蹟的影子。台灣政府應該好好檢討、改善這無力留才的環境。

就以聯發科前共同營運長朱尚祖跳槽小米例子來看，外傳年薪至少上看新台幣億元起跳，薪資雖是誘因之一，但以朱尚祖在國內科技業過往經歷來看，薪資應該已不是唯一考量？這種科技業高階人才更在乎的應該是~舞台。當人才沒有舞台時，懷才不遇、不如歸去。

政府政策原地踏步、停滯不前，造成產業發展嚴重受限，絕對會造成人才外流！就以證交所積極推動的股市逐筆交易為例，金管會表示力拼2019年上線，說如此將有助於市場接軌國際。現行國際主要股市包括紐約、德國、英國、日本、香港，新加坡等已開發市場，甚至新興市場的上海、深圳、韓國、馬來西亞及印尼等股市，盤中均已採逐筆交易進行撮合交易，台灣卻還在力拼2019年才要實施，台灣似乎淪為次級市場了，還需要高端人才留任嗎？

猶記得台股過去最風光時還列入全球前四大交易市場之一，如今交易方式卻連新興市場都不如。深究逐步交易無法推出重要原因之一卻是「券商必須調整電腦系統，建置系統需額外開支」。難道其它國家執行逐筆交易不用購置系統、就只有台灣要花錢嗎？而且台灣號稱科技王國，電腦系統調整豈有這麼困難？政府就任由這些原由，讓台灣市場與國際嚴重脫軌？