金庸《射鵰英雄傳》首次被翻譯成英文  明年出版

（台灣英文新聞／高立寰 綜合外電報導）來自英國愛丁堡32歲的郝玉青（Anna Holmwood）將成為首位成功將金庸武俠小說翻譯為英文的翻譯家。她與她的出版社MacLehose Press預計將著名的《射鵰英雄傳》以共十二部曲呈現，而她目前已經完成第一部曲《英雄的誕生》，並預計於明年二月出版。

如同創造「魔戒」系列的托爾金（J.R.R. Tolkien）被西方世界讀者尊崇一般，家喻戶曉的武俠小說大師金庸在華語世界同樣享有無人能及的崇高地位。金庸所創造出來的武俠世界宏觀與豐富，是千千百百讀者的少年回憶。

然而金庸所創造武俠世界的複雜與神秘，使得至今經數位翻譯家嘗試後，選擇打退堂鼓。郝玉青首次成功將這膾炙人口的小說帶給西方世界的讀者。

「非常多華人在年少的時期讀過這些作品，這些作品因此深深烙印在他們的心中，」郝玉青告訴英國《衛報》，「所以理所當然的，我在翻譯他們的時候感到沉重的壓力與責任感。」

郝玉青大學時期在牛津大學就讀中文研究，並於臺灣首次接觸到金庸的武俠小說。

擁有《射鵰英雄傳》翻譯出版權的出版社經紀人柏克曼（Peter Buckman）說，他某次上網查詢「熱銷作者排行榜」時，金庸竟然出現在前十當中，他當時卻從來沒有聽過這號人物。後續研究了解後，他發現金庸之於華語世界就像西默農（Georges Simenon）之於法國，或是托爾斯泰（Leo Tolstoy）之於俄國，在主流文化占有重要的一席之地。人們對其熱情也往往在世代間相傳。

柏克曼表示，歷年來，嘗試翻譯的諸位翻譯家，往往受挫於如何將細膩的功夫招式，以及貫穿武俠小說的中國古典哲學與宗教，正確的以非中文的形式表達給讀者。

舉例而言，郭靖最為人知的「降龍十八掌」，字面上的翻譯為「the 18 palm attacks to defeat dragons」。然而如何讓讀者了解到這個招式與兩千五百年以前就已存在的道家老莊玄學之間，哲學概念的相關性，是翻譯家所面臨最關鍵的挑戰。

「我相信很多讀者在閱讀當中喜歡有點挑戰的感覺，因此雖然我有加註一篇解釋部分概念的序，我卻沒有解釋所有的事情。」郝玉青表示。