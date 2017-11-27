北韓漁船漂抵日本 漁民表示希望返回北韓

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓漁民漂抵日本，究竟是真遭難，或者另有所謀？
日本《NHK》報導，本（11）月23日晚間於日本秋田縣由利本莊市泊船設施「本莊Marina」向警方通報有可疑人士。警方趕到後，發現了8名國籍不明的男子，以及一艘停靠在消波塊附近的木造船隻。他們操著「聽起來像是韓語」的語言。警方將他們帶回由利本莊警局，並且找來仙台入境管理局負責人及翻譯，一起瞭解狀況。8人供稱，他們來自北韓，他們在一個半月前為了捕撈魷魚出海，但是船隻故障，因而漂流到日本。警方表示，他們均希望返回北韓。
但是，日本《產經新聞》報導，儘管警方在24日開始對由利本莊沿海進行24小時戒備，但是25日上午，當地漁民卻通報，原本停靠在消波塊附近的木造船只消失了。警方表示「昨（24）天風浪很高，如果進行船隻移動作業可能會有危險，於是我們決定先不移動那艘木船」，並稱木船可能是被海浪沖走，或者是由於積雪過重而沉沒了。
另外，《產經新聞》也報導，對於北韓漁民漂抵日本一事，日本最大在野黨「立憲民主黨」代理黨魁長妻昭在電視節目中表示「我們必須詳細調查他們到底是不是偽裝的漁民。之前產經新聞曾經報導，北韓正進行從日本海登陸日本，並對核電廠進行恐攻的訓練。我希望政府各部門可以徹底執行保護我國國境和海域的任務。」