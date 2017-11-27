台南大員皇冠假日酒店尾牙春酒慶豐收  大小場全包

年底到，正是公司行號犒賞員工的尾牙春酒旺季，台南大員皇冠假日酒店即日起至2018年3月31日由行政總主廚周烈成與中餐主廚袁東海聯合推出「慶豐收」尾牙春酒專案，中式「豐」年宴每桌NT$7,888起、西式「慶」派對每人NT$988起，12月8日前簽約付訂者，每桌贈送果汁無限暢飲，還有加碼贈送。

另外，元素自助餐則推出午餐每人NT$580起、晚餐每人NT$980起，滿10人享1人優惠，即第11人免費。 不管是大公司的500人大型尾牙，還是小公司10-20人的精緻包場，皆能滿足大中小規模的公司需求。

台南大員皇冠假日酒店中餐廳彩豐樓以粵式料理聞名，袁東海主廚推出「中式豐年宴」專案，主打台菜粵式新吃法的菜色，每桌NT$7,888+10%起，從前菜的鴻運拼盤、巴西蘑菇海螺燉雞湯或是金沙臘味米糕，都展現袁主廚的粵式料理的獨特風味。

另外，行政總主廚周烈成則以「西式慶派對」，搶攻年輕人的尾牙春酒市場，菜色訴求創意多元化，從現切的蜜烤維吉尼亞火腿、再到香煎羊排佐百里香醬汁以及泰式麻辣雞、多款精緻西點等，每人NT$988+10%起。

以上專案凡2017年12月8日前簽約付訂者，「中式豐年宴」4桌以上、「西式慶派對」80人以上，贈送果汁無限暢飲與卡拉OK免費歡唱3 小時。單筆消費滿NT$10,000，加碼再贈送元素餐廳平日餐券2張，以此類推，滿足各種不同規模的尾牙、春酒需求。訂席專線：06-391-1899轉6221-6224。