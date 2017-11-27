礁溪寒沐酒店【耶誕星願 寶貝尋寶】

聖誕月為冬天帶來熱鬧的歡樂氛圍！狂歡的12月，全新開幕的礁溪寒沐酒店推出【耶誕星願】平日一泊二食專案TWD10,666+10%起，邀您闔家共享溫馨佳節。另外，爸爸、媽媽入住時可提前預約參加「聖誕老人來敲門」活動，滿足寶貝孩子的心願，刻劃驚喜難忘的星空夜晚！

礁溪寒沐酒店希望為旅人傳遞滿滿的愛與幸福，特別推出系列活動，包含「尋寶大作戰」：不僅尋覓耶誕老公公的蹤跡，亦需捕捉藏於酒店四個區域的耶誕寶物，完成抓寶後，將合影照片上傳於FACEBOOK並打卡，即可獲得神秘小禮。另外，12月23日與12月24日的晚上推出「詩歌頌祝福」活動，特別邀請礁溪基督長老教會以詩歌旋律讚美歡樂時光。豐富體驗一次滿足，歡迎享受派對假期！詳情及預訂請洽T 03 905 8000礁溪寒沐酒店。

暖心耶誕分享愛，寒舍集團與民眾攜手為「中華民國身心障礙者藝文推廣協會」獻上關懷與祝福，礁溪寒沐酒店、台北寒舍艾美酒店、台北喜來登大飯店及寒舍艾麗酒店齊於2017年12月1日至12月31日在館內共同設置【希望．愛．分享】愛心捐款箱，誠摯邀請賓客及員工偕力慷慨樂捐，以實際行動 呼籲大眾共同響應活動，透過實質的捐助與親身參與，守護努力奮鬥的身心障礙藝術家追逐夢想、踏實圓夢，傳遞幸福與希望！