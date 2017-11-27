【跳tone幼教師】捨90K高薪改做回收　讓垃圾變藝術品 

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）垃圾不但可以是「綠」金，還可以變成藝術品！原任幼教老師的洪政群，與妻子張昆嵐原本有穩定的收入，兩人月薪共8~9萬元，但洪政群在6年前毅然辭職加盟創業，設立一般人印象中髒臭亂的資源回收廠。

《蘋果》報導，雖然父親反對並罵洪政群：「好好的老師不當，來撿破爛。」但洪政群用巧思，將回收廠變淘寶站，也用真心關懷從事資源回收的弱勢長者，將回收廠當另一個家。短短三年他就回收成本，現年營收逾千萬元。

《蘋果》引述洪政群說，資源回收這行證明「一勤天下無難事」，只要不怕臭、不怕髒、不怕苦、不怕累及不怕太陽曬等「五不怕」，絕對可創造佳績。扭轉一般人對資源回收廠髒臭亂的印象，是他自認創業成功之處。

洪政群覺得回收廠也可以很有品牌、很有時尚感，堅持每小時打掃清潔，不只員工工作舒適，也讓客戶愉悅。

「這裡是回收廠嗎？」很多路過民眾，看到洪政群在台中大豐環保立群回收站門口設置的淘寶站，都會被文藝氛圍的擺設吸引，擺設物品充滿懷舊味，都是他從垃圾堆撿拾的「寶物」。

他說小時候因物資較匱乏，在一堆垃圾裡看到無敵鐵金剛就像撿到寶。現做回收工作，覺得大家生活較過去富裕，卻不懂惜物。

洪政群的妻子張昆嵐說，如果重新選擇，她會選這行而非教職，這工作雖累也可能髒，卻可看到很多不一樣的人，也才知道自己生活很幸福。 現在不僅有更多穩定收入，還多一些能力去幫助更多人，心靈很滿足富裕。

圖為立群回收站外觀。 翻攝Ｇoogle地圖