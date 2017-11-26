開船穿梭離島看診20年　「船長醫師」侯武忠55歲癌逝

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）永遠一雙藍白拖、身著休閒短褲，始終帶著憨厚笑容的侯武忠醫師，在澎湖離島服務20多年，是首位自費買船開船、穿梭離島巡迴醫療的醫師。不料他自己卻被胰臟癌奪走寶貴生命，享年55歲。

《自由》報導，侯武忠自高雄醫學院畢業後就返鄉服務，足跡遍佈澎湖七美、望安鄉等離島。調回馬公本島服務後，又在白沙鄉衛生所擔任主任，為四個有人居住的離島吉貝、員貝、鳥嶼、大倉民眾服務。

侯醫師生前攝於白沙鄉醫療站。翻攝臉書

他深深了解離島居民就醫不便，自己出資買船，穿梭各離島巡迴醫療，將一生最精華的歲月全都奉獻給澎湖故鄉。

《蘋果》引述縣衛生局長陳淑娟表示，澎湖雖有150名醫師，但仍面臨小島無醫師的窘境，侯醫師生前致力離島醫療，「居民的感冒都找他」。

報導指出，侯武忠20年來不畏風浪多大，每周固定4天至大倉、員貝看診，10分鐘的船程與交通船差不多，他曾說：「就像開車一樣，一點都不累！」且村民就像家人，到處去關心親人，有時還可帶孩子去海釣。

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《自由》指出，澎湖東北季風強烈，交通船常常無法準時開航，有時一延誤就是好幾天，有病痛的離島居民只能忍痛等船開航時，把醫生帶來島上。侯武忠於心不忍，乾脆自己買船，向老船長學了半年開船技術，考到執照，每週固定開船前往看診，贏得「船長醫生」的美譽。

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早期澎湖醫療人力不足，侯武忠還必須兼任法醫行政相驗工作，二十四小時待命出動，不到四十歲就獲得第十二屆「醫療奉獻獎」，更在今年榮獲「績優法醫獎」，名列澎湖地檢署出版的署誌記載殊榮。

侯醫師是在今年2月發現得了胰臟癌，雖前往高雄教學醫院治療，仍不敵病魔，本月20日不幸病逝，享年五十五歲。他的遺體已在22日送回澎湖，將於12月3日在菊島福園舉行告別式。

《蘋果》報導指出，侯武忠和擔任教師的妻子陳慧娟是青梅竹馬，也是高中同學，育有1女2男，除了老三還在念獸醫系，長女和長子都是牙醫系畢業，已在行醫，3個子女都繼承了他的衣缽。

侯醫師的妻子昨說，丈夫罹癌後對她說，這一生雖然短暫，但3個小孩讓他感到驕傲欣慰，所以沒有遺憾，「只是不能陪伴我到老，他感到過意不去」。

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