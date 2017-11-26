中國寧波大爆炸出現蕈狀雲　已知至少2死30餘傷

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）中國浙江省寧波市江北區李家西路，今(26)日早8點50分左右，驚傳大爆炸，爆炸地點為一處工廠工地。

目擊者表示現場有多棟建築物倒塌，已知有30多人送醫搶救，由於現場一片混亂，傷亡恐進一步攀升。

美聯社

綜合中國媒體報導，今早8點50分，中國浙江江北區一處工廠工地發生大爆炸，附近居民感到強烈震撼，爆炸現場也升起蕈狀雲。據了解爆炸現場為一處正在拆遷的工廠工地，除了附近居民外，工廠內部當時可能還有一些從事廢棄物收購的人員在裡面作業，現場一片混亂。

據《中國之聲》報導，由於爆炸威力強大，附近許多建築物玻璃被震碎，大批民眾逃離現場，還有許多傷者倒臥在血泊之中，目前傳出已有30多人送醫。

鄰近區域的救難單位，出動超過130輛救護車趕往現場，為了防止二次爆炸，現場已經拉起警戒線，爆炸原因仍待進一步了解。

大紀元報導稱，爆炸伴有巨響，不少寧波人都被巨響驚醒。爆炸後現場如同一片廢墟。目擊者稱情況相當嚴重，已知2人死亡2人重傷。

翻攝自中國網站

報導並引述中國媒體稱，爆炸點周邊出現多間樓房倒塌，店鋪大門被炸開。不少居民家裡門窗玻璃爆碎，門框斷裂倒在地上。也有附近居民家中天花板被震落。

從目擊者拍攝的影片和圖片顯示，居民的玻璃窗被震碎，眾多停在街上的車輛也被砸毀。

大紀元記者問當地民眾，是不是化工廠爆炸，有沒有污染，民眾很謹慎地加以否認。並小心的說，「爆炸原因要看中央電視台」。

據多名網友指出，他們上傳的影片遭到刪除，有目擊網友披露，現場死了不少人後，她的微博帳號內容已被刪光，只顯示「她還沒有發過微博」的字樣。