雙頭馬車致阿里山森鐵危機？！　政務委員張景森：應畫歸交通部

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）《聯合晚報》昨25日報導，林務局的阿里山森林鐵路，2013年5月起交台鐵局協助營運，經過四年半，未能如農委會在立法院報告所期望的「兩局並肩作戰」，還因營運費用來自林務局，成了雙頭馬車，影響行駛安全。

《聯合晚報》在報導中指出，森鐵老員工雖肯定台鐵接手後，行車安全提升了，但所有工程都要出錢的林務局同意，不見得能一步到位，「總要到出事了，林務局才重視。」

報導並指道班員工嘆氣說，前年7月在嘉義市區2號平交道有轎車闖越平交道，被火車攔腰撞上，「連續4個自動遮斷機（平交道的橫桿），都要在車禍後才變出來。」他說，先前多次提出應盡速加裝遮斷機，但遲遲未成。

森鐵全線83處平交道，僅33處有橫桿，會在感應有車輛闖入時自動降下，多數則由司機現場遙控警燈警音，前年出事巷道的平交道也是其一。有的平交道連警燈警鈴都沒有，外地遊客亂闖，險象環生。森鐵員工還爆料，大部分平交道警示燈的色度不符規定，非常危險。

照片由《台灣英文新聞》翻攝

報導引述林務局嘉義林區管理處、副處長李定忠解釋，2-5號平交道工程由台鐵發包多次流標，兩處協議後改由林務局招標，並非不核准，只是遺憾未能在車禍發生前完成驗收。

森鐵員工也指出，林務局以文資保存為由，不希望改成混凝土的枕木。但山區木頭易腐，若枕木品質不良、道碴鋪設不實，彎道處易造成列車出軌甚至翻車。

《聯合晚報》記者實際觀察稱，火車通過鐵軌時枕木大幅起伏，有的道釘可徒手拔起。

報導引述台鐵局阿里山森林管理處、營業組長簡信立説，很多事如雙頭馬車，但因為是林務局掌控預算，必須聽林務局的，例如台鐵想新買景觀列車就被打回票。

林務局人士則說，台鐵預算執行率僅三成左右，所以無法同意所有案子。且正因出現雙頭馬車問題，林務局才計畫另成立單一機構營運。

林務局局長林華慶表示，絕不可能因為經費問題而影響行車安全，林務局付給台鐵的營運支出，比林務局自行管理的時候更多，尤其道碴、路基、車輛等由台鐵森鐵處負責，不該歸咎林務局。

報導中另外引述行政院政務委員張景森表示，森林鐵路因林業開發而興建，歷史上屬林務局管理，但是它的功能已經完全轉變成觀光運輸功能。建設及營運屬高度專業工作，不管是運輸或觀光，應該完全畫歸交通部主管。林務局應完全移交出去，包括職責和預算。