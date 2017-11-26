【金馬54完整得獎名單】影后惠英紅☆影帝涂們　名單一度疑外洩　

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）第54屆金馬獎昨(25)日晚在國父紀念館登場，但竟出現得獎總名單外洩，稱影后是惠英紅，影帝是涂們，最佳導演是張艾嘉，最佳影片是《大佛普拉斯》。

《蘋果》報導，昨晚間10點左右，網上疑似出現外洩名單，原來是網路評論部落客彌勒熊在部落格貼出自己猜測的得獎名單，另一名資深影人李幼鸚鵡鵪鶉轉發。

《蘋果》求證彌勒熊本人表示:「我亂猜的，已經刪掉了。」不過影帝影后名單卻是相符。

至於導演獎由文晏《嘉年華》拿下，證明網上流傳名單錯誤。金馬主辦單位回應：「如果說是個人臆測，請他加上是個人臆測，避免增加不必要的困擾。」

​最佳男主角是中國演員涂們《老獸》，台灣觀眾對他可能不熟。影后則由港星惠英紅，以《血觀音》精采演技封后。最佳影片是國片《血觀音》，《大佛普拉斯》總共獲5奬，成為大贏家。



新科影帝、影后，分別由電影「老獸」演員涂們（左）與「血觀音」演員惠英紅（右）奪得。中央社



昨晚第一個獎項「最佳新導演」，由蔡康永、小S頒出，得獎的是黃信堯。最佳新演員是混血美女瑞瑪席丹。

《蘋果》報導稱，最佳男配角由陳竹昇拿下，李安頒獎前說希望兒子李淳多提名2次再得獎，果然「一語成讖」。最佳女配角由14歲的文淇以《血觀音》獲獎。



金馬終身成就獎則由影后徐楓獲得，她主演的《俠女》已成經典，更是《霸王別姬》製片人！由張艾嘉帶頭向她致敬，表彰她對影壇的貢獻。



【金馬54完整得獎名單如下】

最佳劇情片：《血觀音》

最佳女主角：惠英紅《血觀音》

最佳男主角：涂們《老獸》

最佳導演：文晏《嘉年華》

終身成就獎：徐楓

年度台灣傑出電影工作者：胡定一

最佳原創電影歌曲：

《有無》林生祥／《大佛普拉斯》

最佳原創電影音樂：林生祥《大佛普拉斯》

最佳改編劇本：黃信堯《大佛普拉斯》

最佳原著劇本：周子陽《老獸》

最佳造型設計：張叔平、張兆康《擺渡人》

最佳美術設計：邱偉明《擺渡人》

最佳動畫長片：《大世界》

最佳動畫短片：《暗房夜空》

最佳女配角：文淇《血觀音》

最佳攝影：中島長雄《大佛普拉斯》

最佳男配角：陳竹昇／《阿莉芙》

最佳紀錄片：《囚》

最佳劇情短片：《亮亮與噴子》

最佳剪輯：錢孝貞、李博《塑料王國》

最佳動作設計：桑林《繡春刀2：修羅戰場》

最佳視覺效果：林哲民、Perry KAIN、Thomas REPPEN／《擺渡人》

最佳音效：杜篤之、吳書瑤、杜均堂／《報告老師！怪怪怪怪物！》

最佳新演員：瑞瑪席丹/《強尼·凱克》

最佳新導演：黃信堯/《大佛普拉斯》

【24日預先頒發的3個獎項】

☆國際影評人費比西獎：《老獸》

☆觀眾票選最佳影片獎：《血觀音》

☆伯爵年度優秀獎：《相愛相親》(張艾嘉自導、自演)