今(26日) 各地高溫21~28度　周二回暖高溫上看30度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局預報，今(26)日北部及東北部仍有短暫雨，午後更明顯；不過，明(27)日起水氣減少，週二(28日)至周四(30日)明顯回暖，南部高溫上看攝氏30、31度。



中央社引述氣象局說，今持續受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部地區容易有短暫雨，尤其下半天另一波水氣移入，降雨機率更高，雨勢更明顯，其他地區雲量也會比昨天多。



氣象局觀測，清晨各地低溫較昨天稍回升，白天高溫和昨天大致類似，北部約21、22度，其他地方25至28度。



氣象局預測，明天起水氣逐漸減少，白天開始東北季風強度也漸減弱，西半部高溫可回升2、3度；28至30日，風向轉為偏東風，天氣好轉，氣溫大幅回升，中部以北白天高溫達28、29度，南部甚至達30、31度，東半部雲量雖然稍多，高溫也可回升到26至28度。