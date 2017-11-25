調查：飲烈酒情緒波動大 紅酒讓人放鬆

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）下班後喝一杯，是現代人舒壓和犒賞自己的方式。但如果你想藉由酒精去轉換不同心情，甚至散發性感和自信的話，烈酒也許是不錯的選擇。

外電報導，英國研究人員分析近3萬份藥物和酒類使用習慣的年度全球性調查後發現，不同種類的酒精能帶給飲酒者不同的情緒反應。受調查者遍及全球21國、11種語言，共2萬9千名年齡介於28-34的年輕族群。研究刊登於《英國醫學期刊》（British Medical Journal）。

研究指出，烈酒（例如：伏特加、琴酒和威士忌等），會帶來較大的情緒波動和負面情緒，如攻擊性（30％的人），焦躁（28％）和感傷流淚（22％）。但矛盾的是，喝下烈酒的人，部分會感到充滿活力（58％）、自信59％）與性感（42％）等正面情緒。

另一方面，飲酒者表示，喝了紅酒（53%）和啤酒（50％）後較容易感到放鬆。不過有60%的人反應，紅酒比其他種類的酒更易感到疲累。此外進一步去分析受調查者的性別後發現，平均來說喝完酒後，男性會比女性更具攻擊性。

研究人員推測，不同的酒精濃度、成分和飲用量，可能導致酒類飲用者不同情緒。廣告和文化意涵可能也扮演一定角色。研究還指出，無論飲用者對此是否有意識，人們可能會根據他們的情緒狀態或期待某種酒類可能帶來的感覺，選擇他們要喝的酒。