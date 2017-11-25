「台灣文學獎」得獎作品《吉卜拉》今明兩日首度登場

由國立臺灣文學館主辦的臺灣文學品牌計畫 ，將逐年演出並推廣「台灣文學獎」劇本創作金典獎作品，今年與盜火劇團合作推出2015年得獎作品《吉卜拉》舞台劇，將文學作品立體化，呈現於舞台上。

全臺首演將於臺南亮相，11月25、26日14:30於臺文館演講廳演出2場。24日臺文館舉行演出前記者會，為25日的首演進行宣傳。此劇10月17日在臺文館官網上午9時開放網路報名，兩場皆如演唱會搶票般立即秒殺，十分受到民眾關注與期待。

臺文館蕭淑貞副館長表示，「台灣文學獎」得獎作品能夠回到臺文館進行首演，並突破演講廳的空間限制進行呈現，意義非凡。並呼籲有興趣的劇團可以先行準備，參與2018年館方的演出劇團徵選計畫，明年演出的劇本是2016年劇本創作金典獎〈閉上雙眼是種罪〉（作者：太陽卒）。2017年「台灣文學獎」也即將於12月9日進行贈獎典禮，請觀眾拭目以待本年度的得獎作品。

《吉卜拉》劇照。（國立臺灣文學館提供。）

《吉卜拉》劇作家沈琬婷，創作靈感來自於對生活周遭的觀察，她發現家中的長輩與看護之間存在著一種專屬於他們的溝通模式，並擁有十分親近的關係，以此作為素材，創作了這個關於外籍看護，帶著阿嬤逃亡的故事。2015年「台灣文學獎」創作類劇本金典獎評審邱坤良表示，本劇將流傳於印尼民間的女神故事，與說故事者自身經驗相結合，並潛藏對主角命運的感慨，也將作品重心聚攏在主角娜蒂身上，發人省思。

演出團隊盜火劇團，由留法導演謝東寧於2013年所創立，效法希臘神話英雄普羅米修斯「盜火」造福人類，企圖以劇場力量，走入人群、影響社會。期待透過劇場，能夠反映社會真實、土地情感，並以全球的視野觀看，屬於華人生活的劇場圖像。此次《吉卜拉》舞台劇由謝東寧親自擔綱導演，並邀請了堅強的演員陣容，女主角外籍看護娜蒂，由來自越南的新住民、曾經參與黑眼睛跨劇團《蜜莉安的詭計》、電影《愛琳娜》的陳秋柳，及其國小的女兒鄭琬諠共同飾演。劇場影視兩棲資深演員吳碧蓮飾演阿嬤，以及劇場實力派演員張稜、楊宣哲、李玟瑤擔綱演出，精彩可期。