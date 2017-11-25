複合媒材創作 台灣當代藝術家藝壇崛起

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）台北美術獎週三（22）日於台北當代藝術館舉行頒獎典禮，並同步開展13位台灣藝術家的作品，藝術家利用複合式媒材創作，在富有歷史的古蹟建築裡展出，別有一番興味。

往年台北美術獎都在台北市立美術館展出，今年由於美術館正逢閉館整修，而移師當代館舉行。

美術館館長林平表示，這次進入決審的13件作品，非常巧妙地坐落在當代館的古蹟教室裡，每位藝術家就好像在做一場個展。很多藝術家，不僅是將空間視為背景或載體，而是把空間視為一種現場，而這樣的觀念，也在這次展覽裡表露無遺。

台北市副市長鄧家基則在致詞時表示，希望藉由台北美術獎，發掘未來潛力無窮的當代藝術家，也豐富整個城市的藝文水準。

評審團代表林志明則指出，這次入選的作品涵蓋了多樣的媒材，以及對台灣議題的關懷。每位入選的藝術家都非常優秀，但真正讓首獎脫穎而出的則是在現場的處理。

獲得首獎殊榮的王煜松表示，作品《花蓮白燈塔》是「冒了一點生命危險」才完成的。他回憶，高中就讀花蓮高中時，讀了楊牧的同名散文，自己在同一間教室裡卻怎麼樣也看不到白燈塔。由於港口擴建的緣故，燈塔被炸掉了，他因而興起尋找殘骸，並將殘骸畫下來的念頭。

王煜松說，「我什麼殘骸都沒看到，而且當我下水時，海的水流太強，我只能把我掙扎的過程刻畫下來。」

王煜松表示雖然原先的計劃算是失敗了，但是他把這趟旅程記錄下來並用各種方法呈現。觀眾到了展間，除了可以看到王煜松的紀錄，也可以感受他巧妙地運用場館空間，所帶來獨特的觀展體驗。

另一件別樹一格的作品《動次動次＋光電獸＃2-天花板》為姚仲涵的創作，作品分為兩部分，第一部份是利用日光燈的光束閃動及雜音製造出一個「大樂器」，觀眾可以隨意觸碰光束，創造不同的燈光效果及聲響。

第二部分則是利用架設在天花板後面的燈光，藉由短促持續的光束，帶領觀眾一同探究當代館具有歷史及故事的空間。

美術館指出，台北美術獎在2011年開始，轉變為不分類競賽。今年收到一共332件線上投件提案，經過兩階段評選，共選出13名藝術家進入決審名單，最後評審團憑藉藝術家將創作實際呈現在當代館的展場空間中，所呈現出來的作品來作評分。

台北美術獎展覽展期自即日起至2018年2月四日於台北當代藝術館館展出。今年的觀眾票選獎，將於2018年1月29日揭曉，觀眾看完展覽後，可將門票上的票選單撕下，投入自己最欣賞的作品票箱中。