不只是杜特蒂故鄉 一窺度假天堂納卯市

（台灣英文新聞／黃慧瑜 納卯採訪報導）過去擔任菲律賓納卯市市長超過二十年的杜特蒂在今年的總統大選中以壓倒性優勢勝出，納卯市也因此聲名大噪，但除了是總統故鄉，納卯同時也是民答那峨島(Mindanao)的觀光重地，近年也成為台灣學生遊學的熱門選擇，究竟台灣遊客不太熟悉的納卯市，有什麼特別的地方呢？

納卯市(Davao)，又譯達沃或大堡，為菲律賓繼首都大馬尼拉、中部宿霧市之後的第3大繁華城市，幅員2444平方公里，也是菲國民答那峨島(Mindanao)的主要港口和貿易中心。​​

納卯地區特殊鳥類 ／記者 黃慧瑜 攝

由於位於民達那峨島南部海岸，擁有許多自然奇景及當地特有動物，菲律賓的第一高峰阿波山(Apo)也坐落於納卯市境內。

說到納卯市特產，許多遊客首先想到的是農產品，當地以水果貿易著稱，盛產可可、榴槤、紅柚、蘭花(Vanda Sanderiana)等，機場可見許多菲國旅客托運一箱一箱的水果。

搭乘螃蟹船至對岸莎茂島 ／記者 黃慧瑜 攝

除了能感受城市的熱鬧，只需搭乘15分鐘的螃蟹船，就能到達對岸絕美沙灘和潛水天堂沙茂島(Samal)，除了可以欣賞海天一色美景，還可以俯瞰清澈海水中的魚群！全島上共有數十座度假村，喜歡海上活動的遊客們可以參加度假村所提供的各項行程，潛水好手更不可錯過島上的潛水活動，一探繽紛的海底世界。

納卯市區SM百貨 ／記者 黃慧瑜 攝

即使擁有美麗的海灘及豐富的觀光景點，納卯並非偏僻的鄉下地方，當地生活機能其實相當便利，納卯市區的MALL裡各國精品服飾櫃位應有盡有，也設有IMAX電影院，生活相當方便!

至於氣候方面，納卯可說是全年如夏，氣候宜人，加上達沃市位在颱風帶之外，從未受颱風侵襲，步調也較馬尼拉輕鬆許多，是個相當怡居的城市。

納卯市人民非常純樸，再加上杜特蒂家族數十年來的實施鐵腕治理，嚴刑峻罰使這座早期的「謀殺之城」，躍升為菲律賓治安最好的地區，Numbeo網站2015年的調查指出，納卯市是全世界第5安全的城市，即使是外籍人士，在當地生活也非常安全，近年來也吸引不少退休人士移民至此。

納卯市市容，鐘塔為姐妹市基隆獅子會贈 ／記者 黃慧瑜 攝

此外，這裏因為禁菸，所以街上乾淨整齊，不會有人亂扔菸蒂，加上當地實施宵禁，且晚上不能販售酒精類商品，接上自然沒有遊蕩的青少年或是醉漢，加上市長叮囑，計程車司機都會找零，不會對外來遊客漫天喊價。

去膩了菲律賓熱門景點，想來趟與眾不同的旅程，一窺強人杜特蒂的故鄉納卯市嗎？目前台灣尚未有與納卯國際機場的直飛航線，有興趣的旅客仍須搭乘國內線至這個充滿活力的南島，已經去遍長灘島、宿霧及薄荷島了嗎？趕緊著手計畫至納卯的旅程吧！